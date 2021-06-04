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「全台最黑18禁書店」停業！高雄駁二無關實驗書店3年熄燈　網不捨

▲▼「全台最黑18禁書店」停業！高雄駁二無關實驗書店3年熄燈網不捨（圖／無關 實驗書店 Wuguan Books）

▲「全台最黑書店」不敵疫情停業！高雄駁二無關實驗書店3年熄燈。（圖／無關 實驗書店 Wuguan Books）

記者林育綾／台北報導

全台最黑的無光書店「無關實驗書店」宣告熄燈，在高雄駁二藝術特區經營3年期間，以「暗黑環境」成功打造出突破框架、充滿實驗精神、讓人探索情慾和靈魂的18禁書店。如今不敵疫情影響，在臉書公告停業，網友也紛紛不捨留言「天啊！太可惜了！」、「我會記得這麼特別的書店」、「謝謝無關這三年來陪伴，真的好不捨」。

無關實驗書店」因疫情影響，自5/16起暫停營業；不料6/2在臉書粉專發出「停業公告」向讀者告別，如今也在臉書舉行「告別特賣」至6/13。

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▲▼「全台最黑18禁書店」停業！高雄駁二無關實驗書店3年熄燈網不捨（圖／無關 實驗書店 Wuguan Books）

▲無關實驗書店宣告停業。（圖／無關 實驗書店 Wuguan Books）

書店業者朱志康、蘇郁珊共同表示，「關於停業決定，如同疫情，來得突然」，心情也極度不捨，回顧3年時光充滿驚喜，稱自己為「實驗」書店，也是想要實驗閱讀的另一種可能。當年開幕時，還將玄關設計成「告別式會場」，象徵著引領讀者告別社會框架，拋開他人的眼光、真實面對自我。

他們也回想在創立初期，經常都會聽到客人問「這是鬼屋嗎？」、「書店為什麼不開燈？」等等問題，而店家也一一解釋，其實書店很多燈，只是將光源隱藏在許多巧思之處，恰到好處照亮書本，在黑暗中閱讀也不會過於刺眼。

▲▼「全台最黑18禁書店」停業！高雄駁二無關實驗書店3年熄燈網不捨（圖／無關 實驗書店 Wuguan Books）

▲▼無關實驗書店的空間設計相當特別。（圖／無關 實驗書店 Wuguan Books）

▲▼「全台最黑18禁書店」停業！高雄駁二無關實驗書店3年熄燈網不捨（圖／無關 實驗書店 Wuguan Books）

特別的是，「無關實驗書店」引進許多少見的書籍，除了中西經典、近失傳的古本、攝影書之外，還包括志怪、性愛、心理、探討血腥與暴力等，每個月還舉行不同主題活動，例如「性愛技巧講座」，引導讀者以正確心態來面對身體情慾，成功打造出挑戰社會尺度、具神秘感和創意，又讓人放心的18禁書店。

▲▼「全台最黑18禁書店」停業！高雄駁二無關實驗書店3年熄燈網不捨（圖／無關 實驗書店 Wuguan Books）

▲▼無關實驗書店在選書、陳列上都挑戰尺度。（圖／無關 實驗書店 Wuguan Books）

▲▼「全台最黑18禁書店」停業！高雄駁二無關實驗書店3年熄燈網不捨（圖／無關 實驗書店 Wuguan Books）

書店後來也獲得許多媒體報導，業者說，開始有朋友會帶著他們的朋友來，並主動解說，若網路上有「在無關看書眼睛會瞎掉」等類似言論，還會有網友主動說明並分享體驗，「來到無關的客人，主動跟我們說他們被驚喜、被感動、被震撼、被療癒，聽到他們稱讚無關的選書好棒、無關的選品很酷、無關的活動很有趣，都讓我們雀躍好幾天，也都是支持我們繼續的動力」。

停業公告中也提到，「無關所引起的討論與關注，已超越我們最初的期望。創立無關實驗書店，是想要讓大家在這裡能找回最真實的自己，誠實面對自己的內心，然而受益最多的是我們自己，在無關實驗書店裡，不僅學到很多，體驗很多，也不斷地與自己對話。疫情是一個契機，讓我們反省與沉澱，實驗將暫時告一段落。也許，無關會用其他的形式再度開啟實驗，我們抱持期待，等待下一個契機」。

▲▼「全台最黑18禁書店」停業！高雄駁二無關實驗書店3年熄燈網不捨（圖／無關 實驗書店 Wuguan Books）

▲▼「無關實驗書店」3年來成功打造出突破框架、充滿實驗精神、讓人探索情慾和靈魂的18禁書店。（圖／無關 實驗書店 Wuguan Books）

▲▼「全台最黑18禁書店」停業！高雄駁二無關實驗書店3年熄燈網不捨（圖／無關 實驗書店 Wuguan Books）

網友看了停業公告也紛紛不捨留言「可惜~這麼與眾不同的書店」、「感謝，我曾參與過～很值得記憶的一間書店」、「謝謝無關三年的陪伴，雖然很難過，很期待未來有一天能再見面的。」、「超級特別的書店，讓人沉靜下來。 謝謝你們帶給我的美好感受，祝福下一段路程 走上美好的方向」、「好可惜，之後去過一次感覺非常棒，正計劃之後去高雄的時候再去⋯」、「謝謝你們曾經在這座城市留下痕跡」。

如今無關實驗書店在即日起至6/13舉行「告別特賣」，將於臉書粉絲專頁線上商店與現場販售，不過因應疫情，現場販售部分將採取預約制。

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