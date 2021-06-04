「社區一堆小破口！」京元電群聚成新高峰警訊　專家憂6／14難解封

▲台灣感染症醫學會榮譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民醫師。（圖／資料照／記者洪巧藍攝）

記者嚴云岑／台北報導

苗栗京元電子爆發廠區群聚，目前已有45人確診，還有51人快篩陽性，指揮中心也憂心造成新一波群聚蔓延，目前正積極介入輔導。專家指出，目前疫情很難預測，除了移工是大破口外，社區還有許多小破口，除非疫苗覆蓋率達到60%以上，才有辦法從疫情中脫身。

京元電子6月2日爆出菲籍移工染疫，因宿舍多人一室加上未分流上班，造成疫情迅速傳播，昨日廠區7000名員工進行快篩結果陸續出爐，有51人驗出陽性。指揮中心已要求把移工放在一人一室進行隔離，上午也與苗栗縣長徐耀昌溝通，希望中央地方聯手控制疫情。

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台灣感染症醫學會榮譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民今（4）日受訪時表示，移工的確是防疫的大破口，但現在台灣疫情多處爆發，到處都是病人，到處都在傳播，可以說「整個社區都是小破口」。

雖然指揮中心將三級警戒從5月28日延長到6月14日，但近期長照機構、醫院與工廠陸續爆發群聚，校正回歸數也逐漸回升，每日確診人數又逐日攀高。

▲日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打。（圖／記者李毓康攝）

被問到是否看好能在6月14日回歸正常生活？黃立民坦言，「理想很豐滿、現實很骨感」，自己也希望疫情能快點結束，但現在唯一能確定的是，「不打疫苗這波很難結束」，因為就算升三級警戒，民眾還是得在防疫與生活間妥協，企業若要落實分流，需要請一倍半人力，除了公務機關外，根本不可能有企業做得到。

台灣目前共取得AZ與莫德納疫苗共87.6萬劑，截至6月2日已接種56萬2029劑，日本捐贈的124萬劑疫苗，可謂為台灣降下即時雨。黃立民提到，解決此波疫情的最有效手段，就是大量接種疫苗，提升全民覆蓋率，否則最終只能與經濟妥協，降回二級警戒，每天維持1000至2000人確診；或者持續三級警戒，每天有200至300人確診。

儘管現行指揮中心對疫苗分配策略依然是「醫護先打」，但黃立民建議，還是有一部分要打到社區去，否則放任社區病患持續傳播，問題依然無法解決。民間團體若有能力進口疫苗，政府也可以多加協助，讓公費疫苗顧好三大類族群，而有能力的企業先照顧好自己的員工。