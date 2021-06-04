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「社區一堆小破口！」京元電群聚成新高峰警訊　專家憂6／14難解封

▲▼台大醫院小兒部主任黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台灣感染症醫學會榮譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民醫師。（圖／資料照／記者洪巧藍攝）

記者嚴云岑／台北報導

苗栗京元電子爆發廠區群聚，目前已有45人確診，還有51人快篩陽性，指揮中心也憂心造成新一波群聚蔓延，目前正積極介入輔導。專家指出，目前疫情很難預測，除了移工是大破口外，社區還有許多小破口，除非疫苗覆蓋率達到60%以上，才有辦法從疫情中脫身。

京元電子6月2日爆出菲籍移工染疫，因宿舍多人一室加上未分流上班，造成疫情迅速傳播，昨日廠區7000名員工進行快篩結果陸續出爐，有51人驗出陽性。指揮中心已要求把移工放在一人一室進行隔離，上午也與苗栗縣長徐耀昌溝通，希望中央地方聯手控制疫情。

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台灣感染症醫學會榮譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民今（4）日受訪時表示，移工的確是防疫的大破口，但現在台灣疫情多處爆發，到處都是病人，到處都在傳播，可以說「整個社區都是小破口」。

雖然指揮中心將三級警戒從5月28日延長到6月14日，但近期長照機構、醫院與工廠陸續爆發群聚，校正回歸數也逐漸回升，每日確診人數又逐日攀高。

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值,醫護人員,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打。（圖／記者李毓康攝）

被問到是否看好能在6月14日回歸正常生活？黃立民坦言，「理想很豐滿、現實很骨感」，自己也希望疫情能快點結束，但現在唯一能確定的是，「不打疫苗這波很難結束」，因為就算升三級警戒，民眾還是得在防疫與生活間妥協，企業若要落實分流，需要請一倍半人力，除了公務機關外，根本不可能有企業做得到。

台灣目前共取得AZ與莫德納疫苗共87.6萬劑，截至6月2日已接種56萬2029劑，日本捐贈的124萬劑疫苗，可謂為台灣降下即時雨。黃立民提到，解決此波疫情的最有效手段，就是大量接種疫苗，提升全民覆蓋率，否則最終只能與經濟妥協，降回二級警戒，每天維持1000至2000人確診；或者持續三級警戒，每天有200至300人確診。

儘管現行指揮中心對疫苗分配策略依然是「醫護先打」，但黃立民建議，還是有一部分要打到社區去，否則放任社區病患持續傳播，問題依然無法解決。民間團體若有能力進口疫苗，政府也可以多加協助，讓公費疫苗顧好三大類族群，而有能力的企業先照顧好自己的員工。

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