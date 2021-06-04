日本贈AZ疫苗拖到最後一刻才宣布！　議員透露：避免中國妨礙

▲日本124萬劑疫苗上午全數登機。（圖／讀者提供）
記者張方瑀／綜合報導
日本外相茂木敏充4日上午正式宣布，將向台灣提供124萬劑新冠疫苗，並在同日空運來台。日本議員古屋圭司在推特透露，日方之所以拖到最後一刻才正式公布消息，原因是「為了避免中國的妨礙」。
台湾へワクチン提供。今日中に124万回分が台北に到着予定。中国からの妨害を避けるためギリギリまで発表を控えていた。昨年4月日本が全くＮ９５マスクが不足しているときに200万枚が台湾から届く。お互いに困っている時に助け合うのが信頼の証。— 古屋圭司 (@Furuya_keiji) June 3, 2021
日華議員懇談会も水面下政府と連携しその実現に動いた。 pic.twitter.com/yizZvRx0a0
自民黨議員古屋圭司4日在推特發文表示，日本一直到最後才正式發表向台灣提供124萬劑AZ疫苗的消息，原因是「為了避免中國的妨礙」。他提到，去年4月日本缺乏N95口罩時，台灣立刻送來了200萬枚口罩，在困難的時候互相幫助就是彼此信賴的證明。
在國內本土疫情嚴峻之際，日本政府拍板提供台灣124萬劑AZ疫苗，茂木敏充在記者會上表示，「希望此次疫苗可以對防止台灣疫情擴大做出貢獻。」
據了解，疫苗已在上午10時左右全數登機，，預計下午14時40分抵達台灣，而駐日代表謝長廷親自在機場90度鞠躬表達感謝。
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