日本贈AZ疫苗拖到最後一刻才宣布！　議員透露：避免中國妨礙

▲日本124萬劑疫苗上午全數登機。（圖／讀者提供）



記者張方瑀／綜合報導

日本外相茂木敏充4日上午正式宣布，將向台灣提供124萬劑新冠疫苗，並在同日空運來台。日本議員古屋圭司在推特透露，日方之所以拖到最後一刻才正式公布消息，原因是「為了避免中國的妨礙」。

自民黨議員古屋圭司4日在推特發文表示，日本一直到最後才正式發表向台灣提供124萬劑AZ疫苗的消息，原因是「為了避免中國的妨礙」。他提到，去年4月日本缺乏N95口罩時，台灣立刻送來了200萬枚口罩，在困難的時候互相幫助就是彼此信賴的證明。

在國內本土疫情嚴峻之際，日本政府拍板提供台灣124萬劑AZ疫苗，茂木敏充在記者會上表示，「希望此次疫苗可以對防止台灣疫情擴大做出貢獻。」

據了解，疫苗已在上午10時左右全數登機，，預計下午14時40分抵達台灣，而駐日代表謝長廷親自在機場90度鞠躬表達感謝。

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