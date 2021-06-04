美軍「UFO調查報告」搶先曝光！　無法解釋「外星飛船」目擊畫面

▲美軍調查不明飛行物（UFO）。（圖／翻攝美國國防部）

記者吳美依／綜合外電報導

美國國防部「不明空中現象工作小組」（UAPTF）預計25日在國會公開相關報告，備受矚目，而《紐約時報》3日搶先爆料調查結果，雖然沒有證據顯示，美軍近年觀察到的一系列「不明空中現象」是外星飛船所致，但這些目擊事件依然沒有合理解釋。

《路透社》、《紐約時報》報導，美國政府過去將不明飛行物（UFO）視為禁忌話題，軍方與情報界近年卻越來越關注，「不明空中現象工作小組」近年成立，調查軍方限制空域和訓練範圍遭「入侵」事件，去年經兩黨議員要求後，將於月底公開美軍目前對UFO的瞭解、掌握資訊以及應對措施。

儘管如此，此份報告卻指出，雖然過去20年的絕大多數案件，並非源自美軍或其他政府先進科技，但也沒有證據顯示外星生物介入痕跡。

一名拜登政府高級官員匿名透露，美軍與情報官員基於國安考量，非常關注類似事件，他們擔心中國或俄羅斯可能正在實驗高超音速（hypersonic）科技，造成部分不明空中現象。但他也指出，報告的模糊性，意味著政府也無法確切排除外星生物理論。

另據《德國之聲》報導，哈佛大學天文學系主任勒布（Avi Loeb）表示，此份報告「涉及軍方人員透過雷達、紅外線攝影機以及光學攝影機等多項儀器偵測蒐集的證據」，因此重要性很高。但他建議，美軍應該在目擊現場布署最先進的儀器設備，偵查不尋常的信號。

佩尼格（Hans-Werner Peiniger）研究UFO近50年，如今成為德國UFO現象研究協會主席。他表示，高達95％案例都有自然或人為的合理解釋，例如博覽會的氦氣氣球、飛行中的昆蟲等等，至於剩下的5％「也許才是我們仍無法解釋的超自然現象」。

儘管如此，佩尼格研究數千起案例後，卻認為不明空中現象不太可能是外星飛船，否則那些飛行設備應該會有一些共同點，例如形狀或者飛行模式，「我不想完全排除這種可能性，但我假設性地認為，外星人目前尚未造訪地球」。

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