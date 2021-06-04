白俄羅斯「假炸彈」劫機逮捕　異議記者被迫受採訪認罪

▲白俄羅斯逮補異議記者。（圖／路透）



實習記者徐于文／綜合外電報導

異議記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）5月在返家機上遭白俄羅斯攔截逮補，他在3日的採訪中，承認自己曾試圖推翻政權，並多次讚揚白俄羅斯領袖，不過他的父親指控，兒子是在「脅迫下」才會說出這種話。普羅塔塞維奇去年被白俄羅斯列入「參與恐怖行動」名單，恐將面臨長達15年徒刑。

普羅塔塞維奇與女友5月23日欲飛往立陶宛（Lithuania），不料飛機途中收到「機上有炸彈」威脅，迫降在明斯克，是後檢查並無發現異樣，2人卻遭到攔截逮補，目前恐面臨長達15年刑期。機上乘客透露，普羅塔塞維奇下機前曾無望說道「我在這裡會受到死刑」。

普羅塔塞維奇在3日採訪中，承認自己曾試圖組織反政府抗議，並推翻總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）政權，表示自己曾多次批評總統，但「如今才明白他在做正確的事，非常尊重他」，並多次強調是自願接受採訪。

採訪結束時，普羅塔塞維奇淚流滿面，說到希望有一天能結婚生子，這已是普羅塔塞維奇拘留以來，第3度在國家電視台露面。

普羅塔塞維奇父親透露，兒子在採訪時非常痛苦，「我非常了解他，他永遠不會說出這樣的話，政府在擊垮他之後，逼迫他說出想聽的話。」

白俄羅斯領袖盧卡申科去年8月9日再度當選總統，全國爆出大規模抗議，當局立刻鎮壓所有抗議聲浪，將反對派領導人送入獄中。

歐盟對此發出強烈抗議，並加速制裁白俄羅斯，包括禁止該國航空使用歐盟領空與機場。歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，「我們絕不容忍有人拿無辜生命玩俄羅斯輪盤賭。」歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyeb）也將此比擬為「對民主的攻擊」。