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SpaceX發射獵鷹9號火箭　送烏賊幼苗和水熊蟲上太空

▲▼短尾烏賊被送上太空。（圖／翻攝自NASA）

▲短尾烏賊幼苗被送上太空。（圖／翻攝自NASA）

實習記者黃品臻／綜合報導

SpaceX在美東時間週四下午約一點半，發射獵鷹9號火箭至國際太空站，此次飛行任務載了一系列的科學實驗上太空，其中有兩位神秘旅客值得注意，一個是會發光的短尾烏賊，另一個是擁有強大生存能力的水熊蟲，這兩者是作為美國太空總署（NASA）太空研究貨物補給任務的一部分而被送上去。

據美國媒體abc NEWS報導，獵鷹9號火箭與龍飛船搭載著約7300磅的貨物和科學實驗升空，其中短尾烏賊的幼苗上太空是NASA的一項實驗，目的在於了解微重力環境下，動物與共生微生物間分子和化學的相互作用。

實驗首席研究員之一的佛斯特（Jamie Foster）表示，動物包括人類，都是依靠微生物來維持健康的消化與免疫系統，我們並不完全了解太空飛行會如何改變這些有益處的相互作用，因此實驗使用夜光短尾烏賊來解決這些重要問題。

NASA說明，該實驗有助於為長期執行任務的太空人制定健康保護措施，並且能夠更有效地了解動物與共生微生物間的相互作用，「這些知識可以找出加強與保護這些相互作用的方法，用以改善地球上的人類健康。」

而水熊蟲這種緩步動物，則是以極端的環境耐受力聞名，因此被視為研究生物在太空如何生存的理想選擇。另一位首席研究員布斯比（Thomas Boothby）表示，太空飛行對於生物來說非常具有挑戰性，我們想了解緩步動物如何在太空環境中生存和繁殖，以及我們是否可以透過了解牠們的生存方式來調整太空人的保護措施。

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