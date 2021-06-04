中國國藥「疫苗外交」失效？　巴林促高危族群補打輝瑞

▲中國國藥疫苗。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

中國透過「疫苗外交」持續向開發中國家提供疫苗，但近日針對「國藥疫苗」效力疑慮聲浪卻頻頻出現。中東國家巴林（Bahrain）為國藥疫苗三期臨床試驗國家，全國47%接種率更居世界前端，不料確診數仍持續上升，該國因此呼籲民眾，完成接種國藥疫苗後應再施打一劑輝瑞疫苗，以加強免疫力，卻也帶給中國疫苗外交極大打擊。

巴林衛生部副部長馬尼雅（Waleed Khalifa al Manea）表示，全國近50%民眾已完成疫苗程序，國藥疫苗佔其中的60％，確實有提供免疫保護，且目前全國90%住院患者並未施打疫苗，雖然如此，巴林確診數未因此減緩，反而持續上升至5月單日3000人，創下新高。

他強調，巴林現在要求所有50歲以上、肥胖或患慢性病民眾在完成國藥疫苗接種的6個月後，在次接種一劑輝瑞疫苗，政府也將在5月開始推動施打。

巴林是國藥疫苗第三期臨床試驗國家之一，《美國醫學雜誌》最新評核結果顯示，國藥疫苗為滅活病毒所製，2組疫苗有效性分別為72.8%與78.1%，但其中試驗者大多為健康、年輕男子，平均年齡僅36歲，對於其他人群數據明顯不足。

而印度洋一座非洲小島塞席爾（Seychelles）同樣大量使用國藥疫苗，接種機率幾乎世界最高，近期卻爆出大量確診人數，不免令人懷疑疫苗效力。歐洲國家塞爾維雅也表示，國藥疫苗在平均年齡高於65歲接種者中，有約29%民眾3個月後仍未出現抗體，對於疫苗年長者保護力疑似欠佳。