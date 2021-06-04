日本AZ疫苗來了！ICU醫喊：「遊日感謝潮」將大爆發

▲日本124萬劑疫苗上午已全數登機。（圖／讀者提供）



實習記者陳妙津／綜合報導

日本援助台灣124萬劑的AZ疫苗，將在今（4）日下午抵台，而除了這124萬劑AZ疫苗，日本未來將繼續分批提供疫苗給台灣，消息曝光讓台灣民眾直呼感動。對此，ICU醫師陳志金預估疫情過後，將出現一波遊日感謝潮。



日本首相菅義偉2日宣布，將提供台灣新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，日本放送協會（NHK）則在3日報導，日本政府將提供給台灣約120萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗。日本外務大臣茂木敏充3日更在參議院的外交防衛委員會上表示，「台灣的國產疫苗要到7月生產才能正式到位，因此我們認為疫苗援助台灣一事是有緊急的需要，目標6月中就能提供疫苗給台灣。」

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▲日航JL 809班次執行此次送運任務。（圖／讀者提供）



這批疫苗是由日航JL 809班次執飛此次運送任務，且已在上午11時45分從東京出發，預計下午2點40分抵達桃園機場。台大仁醫施景中稍早即在臉書PO出，載運疫苗的JL809動態截圖，笑說「今天大家最關注的航班，JL809起飛了。預祝順利。」

ICU醫師陳志金也在臉書感動表示，「德不孤，必有鄰。敬自由！敬疫苗！」他也預估，「疫情過後，會有一波日本的感恩之旅吧？」

網友看了也紛紛表示，「肯定要用報復性消費與報復性觀光來加倍奉還的啦！」、「很值得紀念的日子，謝謝日本」、「去日本報復性消費是必要的！」、「可以先思考如何援助東京奧運」、「一輩子都感謝日本！決定每年都最少去一次」、「我們感謝真朋友的及時雨」。