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說好和海豚一起游泳　美9歲女童半夜開車載妹妹出車禍

▲▼9歲女童駕駛紅色轎車載著妹妹要去加州，卻在中途發生車禍。（圖／翻攝自Twitter／WVC Police）

▲9歲女童駕駛紅色轎車載4歲妹妹要去加州，卻在路上發生車禍。（圖／翻攝自Twitter／WVC Police）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國猶他州西谷市（West Valley City）市區路上2日凌晨發生一起車禍，猶他州交通廳接獲通報前往事故現場，發現駕駛是一名僅僅9歲的女童，車上還有另一位4歲女童，兩人是姐妹。

據美國媒體KUTV報導，車禍發生在大約凌晨5點，9歲女童駕駛著紅色汽車，原本打算載著妹妹到加州海邊遊玩，卻在路上發生意外，從側面撞上另一輛車。目睹事發經過的一名卡車駕駛向警方表示，以為紅色轎車的駕駛是酒後駕車。

西谷市警察局（West Valley City Police Department）警官米瑞特（Bill Merritt）表示，車禍發生時兩名女童都有繫上安全帶，無人傷亡。他也指出，兩名女童平常住在同一個房間，這段時間一直討論想要去加州的海邊遊玩，想和海豚一起游泳。而猶他州201號公路（Utah State Route 201）的車禍現場附近，因為受到事故影響，北向和西向車道交通封鎖超過一小時。

警官李斯特（Scott List），女童與父母居住在西喬登市，孩子們把車偷偷開出門時，父母都還在睡覺，直到警方找上門才知道出事了。他說明，女童父母並沒有疏忽照顧兒童的前科，也沒有任何跡象顯示父母知道孩子們逕行開車上路的計畫。

女童父母表示，除了地下室的一扇門，家中其他門都有上鎖，孩子們應該就是從地下室的門出去的，而車鑰匙掛在孩子不易接觸到的地方，因此並不清楚女童如何拿到鑰匙。兩名女童在清晨3點左右離開家，女童父母是否會遭到起訴，警方並未說明。

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