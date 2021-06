美參議員：台灣等國迫切需要疫苗　首批2500萬劑「分配名單」曝光

▲美國白宮 。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

美國6月展開8000萬劑新冠疫苗捐贈計畫,總統拜登3日發布聲明,詳述首批2500萬劑分配細節,大約75%將透過COVAX分享,且台灣也在名單上,另外25%直接給予盟友或正在經歷感染激增的國家。共和黨參議員羅姆尼(Mitt Romney)也在推特上表示,「台灣、印度等國迫切需要新冠疫苗」。

聲明中寫道,首批疫苗的75%,也就是近1900萬劑透過COVAX捐贈,包括拉丁美洲與加勒比海地區的600萬劑,南亞與東南亞的700萬劑,以及非洲的500萬劑。另外25%,也就是600多萬劑疫苗將分享給盟友與疫情嚴峻國家,包括包括南韓、印度、加拿大及墨西哥。

根據白宮文件,亞洲國家分配名單包括台灣、印度、尼泊爾、孟加拉國、巴基斯坦、斯里蘭卡、阿富汗、馬爾地夫、馬來西亞、菲律賓、越南、印度尼西亞、泰國、寮國、巴布亞新幾內亞和太平洋島嶼。

拜登也指出,美國此前已和加拿大、墨西哥分享超過400萬劑疫苗,承諾捐贈40億美元支持COVAX,並且善用夥伴關係,提高全球的疫苗生產能力。其政府支持暫時放棄疫苗智慧財產權,以利更多藥廠製造疫苗並公平分享,並強調持續與民主夥伴密切合作,透過G7等多邊努力,領導世界結束疫情。

▲參議員羅姆尼在推特上,針對疫苗捐贈計畫發表看法。(圖/翻攝Twitter@SenatorRomney)



羅姆尼則是在推特上表示,很高興看到全球疫苗分配計畫進入執行階段,「美國疫苗遠比中國或俄羅斯的更加與安全有效。這是很好的第一步」。他承諾將持續敦促政府加強全球疫苗分配,尤其必須考慮到緊急需要與區域優先性,也期待下一批疫苗盡速分配。

Countries like Taiwan & India are in desperate need of #COVID19 vaccines, so I’m pleased that the Administration is moving into the implementation stage of its global vaccine distribution plan. US vaccines are far safer and more effective than those coming out of China or Russia.