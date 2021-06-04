警戒第3周已「關不住」！醫師建議：學習新事物保持「居家隔離」動力

▲台灣民眾在三級警戒發布後「自主封城」防疫。（圖／記者周宸亘攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

為防堵疫情，雙北從5月15日即升至三級警戒，全國也在5月19日升級，並延長警戒至6月14日。民眾在第一個周末假期展現強大自律「自主封城」，但到了第三周已越來越疲乏，面對遙遙無期的解禁，民眾已經「關不住」。北市聯醫中興院區一般精神科主治醫師詹佳真建議，要有「最壞的打算、最好的準備」，找到「自我隔離」的意義，才更能渡過這段痛苦時期，比如可以在家「學習新東西」，保持正向情緒，維持居家防疫的動力。

三級警戒剛開始實施時，全台民眾「自主封城」，不僅街道人流急速減少，連捷運、公車也是空蕩蕩，時間一久難免防疫疲乏，北市市交工處便指出第三周開始「車流量增多」，擔憂民眾已經「關不住」。但疫情仍未見趨緩，加上昨（3）日又新增五百多例確診，因此三級警戒是否可順利在6月14日解除仍是未知數。

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▲捷運站下班時段捷運車廂乘客稀少。（圖／記者屠惠剛攝）



面對不知何時可解除的禁令，北市聯醫中興院區一般精神科主治醫師詹佳真，接受《聯合新聞網》訪問時表示，即使WFH（在家工作），也要維持規律生活作息，可以先從每天運動開始，讓每一天都充滿活力，也可以將過去想追卻還沒開始看的戲劇列入清單，或是計畫「解封後的旅遊」，在家將未來的旅遊計畫做得更完整，看著簡介和圖片暢想，讓大腦產生愉悅的感覺。



詹佳真也建議，在家時還能「學習新事物」，為生活增添一些刺激感，保持正向情緒，無論是學樂器或做菜都是很棒的方式，透過網路就能輕鬆學習新菜色或新曲目，為枯燥的生活注入新鮮感。此外，也可以每天找一件感恩的人或事，書寫記錄下來，詹佳真表示，這個方法是根據日本311海嘯事件，受災者走出痛苦最重要的方式便是寫「感恩日記」，當大家想到還有辛苦的醫護、警消人員擋著前線，就能較為安於住所。



不過人畢竟是社交性動物，詹佳真表示，保持群體感也很重要，可以加入讓自己最舒服的社交網絡，定期和他人聯絡，找到歸屬感，讓自己知道現在不是孤單一人。