肆虐亞洲！「台灣現存變異株」曝　專家：確診者仍可能被新變種感染

▲專家指出，變種病毒的出現是必然的現象。（示意圖／取自Pixabay）

記者張乃文／採訪報導

全球受到新冠肺炎的肆虐已長達一年多的時間，原本境內較為安穩的台灣，也無法置身事外，本土疫情散播的又快又強。而國際間，印度的疫情也因變異株的影響，造成案例大增。各界相當憂心，變種病毒株若趁隙進入台灣，恐讓疫情更難控制，對此，中研院院士、冠狀病毒之父賴明詔提到，目前確定的是英國變種病毒株的確在台灣流竄，但印度變種株只能說「有可能」，但還未有確定的結果。

新冠肺炎不僅嚴重影響全世界一整年，各國也出現了第二波、第三波的疫情，這其中的一個影響因子正是「變種病毒」。賴明詔表示，變種的出現是必然現象，因為RNA病毒在繁殖的過程中，經常會發生錯誤，這個錯誤就會製造出變種病毒，絕大部分是會消失掉，但很強的變種會被留下，也就因此蔓延開。

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賴明詔舉例，假設變種病毒是在免疫能力差的病人體內出現，那這株就會繁殖得很好，因而變成威脅人類的變異株。

▲變種病毒成為印度疫情嚴峻原因之一。（圖／路透）

至於世界較為關注的包括巴西、英國、印度及南非變異株中，指揮中心專家小組召集人張上淳證實，現在觀測到台灣社區主要流行為英國變種病毒。而印度變種病毒，先前確實有境外移入者帶入，目前並無在社區傳播擴散。

賴明詔提到，仍在持續監測變種病毒株在台灣的情況，印度變異株只能說「可能有」，但還未觀察到。不過，台灣會不會也出現「台灣變種病毒」？他則不排除這樣的可能性。且中研院也指出，疫苗的成功也可能讓病毒產生更新的優勢種。

另外，大部分染疫者康復後，會有免疫能力，但賴明詔提醒，假設新的變種出現，會有再感染的機率，因為胺基酸、構造等會改變，原來的抗體可能不會中和病毒，就會因此染疫，只是目前還沒有足夠數據證實此事，仍要繼續觀測才能釐清。

現今的疫苗對於變種病毒株是否有其效力？中研院則說明，面對變種病毒，各家疫苗的表現不盡相同，但一般而言，疫苗效果雖可能有所降，但仍有一定保護力，且有助降低重症與死亡率，雖有零星副作用的案例，但整體而言利大於弊。根據世界衛生組織（WHO）的報告，施打兩劑後，輝瑞疫苗對英國變異株（B.1.1.7）的感染前防護力與感染後病症都有相當高的保護效果；AZ對於英國變異株也仍是有效，