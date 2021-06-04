8.8萬份紓困金匯票今開放兌換！郵局恐擠爆換現人潮　先前已9確診

▲中華郵政今日起開放兌換急難紓困金。（資料圖／記者沈繼昌翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

行政院會昨（3）日通過2600億台幣的紓困4.0方案，因有13萬人沒有金融機構帳戶可供匯款，政府要求中華郵政寄送8.8萬份急難紓困金匯票到受款人府上，今（4）日起全國郵局開放兌換現金，恐湧入首批換現人潮。

中華郵政昨日已陸續將13萬人的急難紓困金掛號寄出，預估今日至12日會湧入最大量兌換人潮，已安排各地郵局營業窗口協調人力，並要求民眾配合各項防疫措施，包括全程配戴口罩、自備簽收郵件用筆。

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▲網友在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook）



政策一出就有網友質疑，PO文指出「又還沒解除三級警戒，竟然發什麼郵政匯票要民眾到郵局兌換，是要造成群聚嗎？明明知道會塞爆郵局窗口，高層也不管，員工生命那麼不值錢嗎？」文章引起不少人同感，紛紛留言「超傻眼有夠無腦」、「職務加給能拖就拖，這種苦力活倒是攬得很快」。

截至上月29日為止，中華郵政（含外包商）已有9人確診，包括松山郵差、總公司內勤、郵件處理中心人員、漢中街郵局窗口人員、台北快捷股外勤人員、信義投遞股外包人員、台北郵局快捷投遞股內勤、內湖郵差、金南郵局窗口。另外還有三重郵差、南港郵差共2人快篩陽性。