日助124萬劑疫苗！竟是「美日台餐敘」促成　日媒曝：安倍是推手

▲日本援助台灣124萬疫苗，日媒爆料「安倍是推手」，背後還有美國協助。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

日本政府宣布提供台灣124萬劑AZ疫苗，而且4日就會透過空運送到台灣，未來也有可能「追加提供」更多疫苗。有日媒3日爆料事件的內幕，原來這次日本捐贈台灣疫苗，前首相安倍晉三及多名自民黨國會議員在檯面下出了很多力，加上美國駐日大使楊舟推動，才能如此快速地敲定。

根據《產經新聞》報導，我國駐日代表謝長廷5月24日晚間與美國駐日代理大使楊舟、前安倍首相輔佐官薗浦健太郎等人進行餐敘及交換意見。薗浦健太郎被問到，日本打算怎麼使用採購的AZ疫苗時，他回答，日本未使用AZ疫苗作為公費疫苗，有考慮將AZ疫苗讓給台灣，楊舟聽了隨即贊同是一個好主意。

三方最後達成共識，薗浦健太郎隔天立刻向安倍晉三匯報了餐敘的情況，同時點出台灣希望合作（獲得未使用的疫苗）的意願。安倍聽了之後表示「那（我們）要立刻展開行動」。

▲日本未採用AZ疫苗作為公費疫苗。（圖／路透）

由於疫苗屬於國有財產，如果要讓渡給其他國家，必須要獲得財政部的同意，在向副首相兼財務大臣麻生太郎匯報後，得到了首相菅義偉的批准，並指派內閣官房長官加藤勝信協調相關省廳的行動。

報導指出，日本外務省最初想透過COVAX提供台灣疫苗，但安倍及其他相關人士認為，透過COVAX太過於費時，加上台方希望「不論數量多少，都希望可以盡快拿到」，因此最後才決定以「日台互助」方式提供疫苗，而非透過COVAX。

一名參與行動的國會議員表示，日本以前面臨地震、口罩短缺時，台灣曾經支援了大量善款及口罩，這一次將疫苗作為回禮給與台灣，他認為日本國民應該也會支持「我們有在災難等困難時期互助的歷史，我們會獲得人民的理解」。

日本政府盡快辦理了相關程序，並於3日確定提供台灣124萬劑。報導最後提到，除了目前的124萬劑外，日本政府也正在評估，是否要追加提供台灣更多AZ疫苗。