他怨冷氣「27度太冷、28度太熱」？網曝一妙招解決：加這個！

▲有網友困擾，冷氣開27度太冷，開28度感覺又有點熱。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

酷熱的盛夏最療癒人心的事，莫過於進到冷氣房，但冷氣不是開下去就好，溫度、風量也很重要。一名網友在PTT詢問，「冷氣開27太冷，開28感覺又有點熱該怎辦？」吸引不少鄉民關注，其中就有內行揭露了「這招」，秒解這個尷尬窘境。

一名網友在PPT以「冷氣開27太冷，開28感覺又有點熱該怎辦？」為題發文表示，自己在房間吹冷氣看動畫，半小時前冷氣本來是吹28度，結果覺得太熱調成27度，沒想到現在又覺得有點冷，讓他相當困擾，直呼「怎麼冷氣沒有27.5度讓我選阿？」

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▲有不少網友建議，可以調28度加開電風扇。（示意圖／資料照）

文章一曝光，馬上就有不少鄉民傳授妙招，「28+電扇門」、「開28度，加開電風扇」、「28打開電風扇」、「27度，風量弱、風向低」、「加電扇比較舒服」、「28風量調最大或27風量調最小」、「開28+電扇就涼涼的了」、「27度風速調最小不要選自動，剛好涼涼的很舒適」。

另外，也有網友幽默表示，「開27蓋棉被」、「開16蓋棉被超爽」、「開16度，並開窗」、「開18度穿外套」、「開16度再開暖爐來用」、「開25+穿長袖」、「我都開16度穿大衣給您參考」、「你調27度然後半蹲試試看，手要舉高喔」、「開26阿，還是太冷就開25」。

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