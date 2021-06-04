當政府要企業停業還發薪　究竟要虧多少錢？不如直接倒閉！

▲本土疫情延燒，統領百貨後方商圈人流稀疏。（圖／記者林振民攝）

記者潘姿吟／綜合報導

本土疫情延燒、重創產業，甚至許多企業配合防疫被要求停業，但礙於勞基法仍得支付全薪、不能放無薪假，當政府要企業停業還發薪，究竟要虧多少錢？創業人Allen Lai在臉書Men's Game 玩物誌算出一般公司的經營成本，讓大家知道停業的損失，為企業主發聲。

他攤開試算表格，以3個人的公司被迫停業、零收入的情況計算，1個月空燒將約15萬元、3個月近45萬元、半年則90萬元；若是5人公司，1個月不營業造成的損失將近25萬元，3個月近75萬元、半年則約150萬元。公司規模愈大，虧損愈多。

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Allen Lai感嘆，沒有人想得罪勞工，因為勞工數量最多、人多勢眾，但人多不等於是非。他認為，政府長期以來，把照顧勞工的責任全部丟給企業主，造成勞資關係緊張，實在很不合理。舉例來說，勞工月薪領3萬元，公司其實承擔了勞保、健保、勞退等企業該負擔的部分，實際上支付了35,750元，但員工並不知道。

他指出，大家停業，根本就不需要政府的減稅優惠，因為沒賺錢就不會產生稅金，所以無法產生實質的幫助。

有不少同為企業主的創業人認同他說實話不容易、紛紛附和，「中小企業主就是政府強姦的對象！」「員工心態都是這樣。不想承擔更多責任！只想自己的福利！有天他當老闆他才能體會，老闆被政府剝很多皮！」「員工薪水就算了，店家還因為休息要扣貨款～政府只會喊話對什麼都沒幫助！」「勞基法一直改，再加上疫情來，當老闆真他媽超可憐！」「還能撐著的老闆，背後的壓力真的很大！」

討論串中，也勞方留言，「我是勞工。上有老，下有小，有房貸，要吃飯，挺老闆，全家喝西北風？」「開店有賺有賠，開店前請自己要將風險計算下去，有人逼你開店嗎？」

根據經濟部《2019年中小企業白皮書》的資訊，台灣中小企業家數為146萬6,209家，占全體企業97.64%；中小企業就業人數達896萬5,000人，占全國就業人數78.41%。對於紓困4.0，不少老闆在封閉社團互吐苦水，政府不應該一天到晚要企業放有薪假，因為就算員工薪資全額補助，企業還是虧錢，只是虧比較少而已。