打疫苗抽狩獵步槍　西維州祭出豪華獎品提高接種率

▲接種疫苗。（圖／路透）

記者張家瑋／綜合報導

美國新冠大流行期間，槍擊案從未停止，截至今年5月底已發生232起大規模槍擊事件，不過，西維吉尼亞州（State of West Virginia）為了擺脫接種率末段班的頭銜，共和黨籍州長吉姆·加斯蒂斯（Jim Justice）祭出「打疫苗抽大獎」的辦法，獎品包含狩獵步槍，他表示，「我不能忍受緊鄰旁邊的俄州超前我們」。

根據美國CDC數據顯示，目前西維州僅施打130萬劑疫苗，為鼓勵民眾踴躍接種，州長1日公開了豐富的獎項，包含12至25歲的在學居民可以抽到4年獎學金、2台皮卡車、25份州立公園周末度假套餐、10把狩獵步槍、5個終身狩獵和捕魚許可證與最大獎項100萬美元，首批獲獎者將於20日公佈，且當天也是取消全州口罩強制令的日子，每周的抽獎活動將持續到8月4日。

▲西維州為提高接種率祭出槍械當獎品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

俄州是第1個宣布「打疫苗抽獎」的州，共和黨籍州長德懷恩（Mike DeWine）5月宣布，將從每周已接種疫苗的州民中，抽1人發放獎金百萬美元，活動將持續5週，消息公布當週種率就成長了33%，第2批幸運名單2日已公布，州政府指出，本周共有322萬人參與百萬美元抽獎活動。