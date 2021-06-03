日本傳國會議員喊捐1000萬劑「報恩」　5大關鍵原因成難題

記者柯沛辰／綜合報導

日本政府3日拍板，要捐124萬劑AZ疫苗給台灣。長期關注台灣的日本資深媒體人野嶋剛透露，對台提供疫苗獲得日本廣大民意的支持，還有國會議員主張應提供1000萬劑「報恩」，但目前還有5個關鍵問題要解決。

日本新聞雜誌網站WEDGE Infinity刊登野嶋剛專文，內容提到日本購買的美國輝瑞、莫德納疫苗數量已夠國內施打；日前也收到了3000萬劑英國AZ疫苗，但由於擔心接種後出現血栓副作用，導致國內接種不斷被推遲，預計9月份到期。

野嶋指出，日本政府回應民意，對台提供疫苗，但還有很多麻煩的「技術性問題」待解。第一個問題，要提供多少疫苗給台灣？起初日本打算免費贈送100萬劑，但被認為太少。有國會議員提議捐贈1000萬劑，才稱得上是「報恩」，因為台灣在311大地震捐款250億日元。

第二個問題，由誰或哪個單位提供疫苗？因為日本和台灣沒有正式外交關係，理論上不可能由政府之間轉移疫苗，只能委託日台交流協會、台日關係協會，但這兩個單位沒有處理醫療物資的實務能力，可能要請其他醫療或慈善組織協助，或考慮透過COVAX。

第三個問題，可能引發中國不滿。基於人道主義，中國大陸可能不會表現出強烈反彈，但先前台灣拒絕中國的疫苗，使得兩岸之間的疫苗問題政治化，日本政府內部也有擔憂的聲音。中國外交部發言人汪文斌5月31日曾表示，「中方堅決反對藉疫情搞政治作秀，甚至干涉中國內政。」

第四個問題，副作用的責任歸屬。如果日本提供AZ疫苗給台灣，有民眾施打後出現副作用，該由誰負責？在日本施打，責任自然由日本政府承擔，而非藥廠。如果台灣政府不願承擔，可能導致捐贈一事就此止步，但預料台灣政府應該會理解「使用者承擔」的國際慣例。

第五個問題，日本能多快提供疫苗？台灣8月起提供國產疫苗，如何克服6、7月的空白期，是防疫上的重大問題。儘管台灣政府急於通過自己的途徑獲得疫苗，同時尋求美國幫助，但同一時間，民間企業家、宗教團體紛紛發表聲明，欲自行獲取捐贈，給蔡政府施加了巨大壓力。

野嶋認為，感染在台灣迅速蔓延，導致呼籲立即接種疫苗的輿論突然增加，以台日互助附加的政治價值來看，提供疫苗的最佳時機應在6月中旬前，但台灣網路上有部分民眾質疑，日本是不是把危險、不使用的疫苗給台灣？

針對這個問題，行政改革大臣河野太郎近日在電視節目上回應，輝瑞和莫德納必須在極低的溫度下儲存、運輸，但AZ疫苗可以在冰箱中儲存、在同樣溫度下海外運輸，能最容易地幫上台灣。

▼日本資深媒體人指出，有國會議員喊捐1000萬劑「報恩」，但捐贈一事仍面臨重重難關。（圖／翻攝自日媒WEDGE Infinity）

▼AZ疫苗。（示意圖／達志影像）

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