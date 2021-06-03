快訊／印尼馬魯古海6.1地震！深度31公里　周邊沿岸嚴防海嘯

▲印尼馬魯古海（Molucca Sea）發生6.1地震。（圖／資料照片）
記者趙蔡州／綜合報導
美國地質調查局 （USGS）觀測，印尼馬魯古海（Molucca Sea）在台灣時間下午6時9分發生規模6.1地震，震源深度約31公里，詳細災害情況待後續報導。
馬魯古海（Molucca Sea）位於太平洋西部印尼水域，左鄰蘇拉威西島，右鄰哈馬黑拉島、巴占群島。
印尼是世界最大的群島國家，由17,506個島嶼組成，別稱「萬島之國」，多數島嶼是由地殼錯動帶造成的，因此地震及火山活動頻繁。
▲印尼馬魯古海（Molucca Sea）發生6.1地震。（圖／資料照片）
記者趙蔡州／綜合報導
美國地質調查局 （USGS）觀測，印尼馬魯古海（Molucca Sea）在台灣時間下午6時9分發生規模6.1地震，震源深度約31公里，詳細災害情況待後續報導。
馬魯古海（Molucca Sea）位於太平洋西部印尼水域，左鄰蘇拉威西島，右鄰哈馬黑拉島、巴占群島。
印尼是世界最大的群島國家，由17,506個島嶼組成，別稱「萬島之國」，多數島嶼是由地殼錯動帶造成的，因此地震及火山活動頻繁。
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