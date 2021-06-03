居家防疫用電量爆增？達人揭夏月省電小撇步

▲開冷氣搭配循環扇能達到快速冷房節電。（圖／486團購提供；以下同）

記者胡至欣／整理報導

居家防疫加上高溫炎熱，今年才5月即創下用電歷史新高，然而6/1起夏月電價起跑，電費壓力更是大增，如何「省電」成為民眾關注話題；對此，家電達人486先生表示，除了開冷氣搭配循環扇達到快速冷房節電，放置循環扇的位置也要適當挑選。

炎炎夏日悶熱難耐，想要開冷氣，但又怕耗電量太大怎麼辦？486先生建議選購變頻冷氣外，還可以搭配循環扇，能更迅速達到冷房效果。重點做到「使冷度平均」以及「加速變涼的速度」，使冷氣溫度不用調太低即可節省電費。

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▲循環扇擺放在冷氣出風口附近當導風扇效果最佳。

至於循環扇要擺放在哪才能達到最佳效果？486先生指出，放在冷氣出風口附近當導風扇效果最佳，但若想讓室內快速換氣通風，可將風扇面向窗外吹，讓室外空氣吸入、將室內熱空氣排出，產生有效空氣循環。如果家中有樓上樓下空間，則可將循環扇放置在樓梯最低層並面朝樓上吹，可改善空氣流通。

▲海鷗仿生扇葉能快速切割空氣，增加風量、降低噪音。

而在選購電扇方面，486先生認為得從小細節著手，才能在節電之餘，達到更好的送風循環效果。以扇葉設計為例，模擬海鷗翅膀特殊幅度的「海鷗仿生扇葉」，不但大幅減輕葉片重量、減少馬達負擔，還能快速切割空氣，增加風量、降低噪音，加上新一代DC數位變頻馬達做內旋式運轉，比起傳統擺頭式電扇更安全也更節能。

▲選購節能標章變頻除溼機比單用冷氣除溼更省電。

另外，台灣夏季溼熱，民眾普遍認為冷氣可以當除濕機使用，486先生則表示，開變頻冷氣除溼需要保持強力運轉，不如使用獲節能標章認證的變頻除溼機。選用變頻除溼機，達到設定濕度的時間較定頻除溼機節省約30%、電力省下約50%。掌握以上幾項小撇步，夏季電價開跑時省錢更有感。