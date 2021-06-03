他「懷疑頭頂綠綠的」裝針孔偷拍！　秒見女友帶小王進房熱吻心碎

記者葉睿涵／綜合報導

一個名為「監視先生」（Mr. Surveillance）的用戶，最近在TikTok上傳了2段影片，與網友們分享他交往6年的女友愛希麗（Ashley）出軌的證據。

在第一段影片中，「監視先生」指出，他發現愛希麗最近有些不尋常，讓他心生疑慮，認為女友很有可能是出軌了，因此他在5月27日，上網買來一個偽裝成手機充電器的針孔攝影機，插在廚房角落，以監視女友在家的舉動。

▲男子抓包女友出軌。（圖／翻攝自TikTok／@mrsurveillance）

在設置好攝影機後，「監視先生」躲到樓下的車中，查看女友的行徑。當天晚上7點30分，「監視先生」就從手機上看到，愛希麗面帶笑容、牽著一名陌生男子來到家中。2人一進屋內，就迫不及待熱吻，並一路擁吻至一間房內。

「監視先生」指出，愛希麗明顯就是出軌了，於是他將影片傳給女友，並當場提出分手。「監視先生」也表示，他一開始也很擔心，對女友進行監控並不是一件好事，不過還好他很快就抓到了女友出軌的證據。

「監視先生」的影片曝光後，瞬間吸引了百萬網友觀看、50萬人點讚，不少網友也紛紛對「監視先生」表示同情，留言安慰他，「還好你儘早發現了女友的惡行，希望你早日脫離憂鬱和難過」。

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