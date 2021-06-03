「超胸童顏」嫩妹網紅驚爆罹甲狀腺癌！　上萬粉絲心痛集氣

▲ Thiên Di在網路上擁有眾多粉絲。（圖／翻攝自臉書／Trần Minh Thiên Di，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南一名少女幾年前因傲人上圍與清純臉蛋走紅，儘管沒有從事演藝活動，IG仍擁有多達數十萬人追蹤。她從不吝嗇分享好身材，近來發文頻率卻明顯降低，日前在臉書上坦承罹癌，正接受放射治療，令粉絲都相當心疼。

出生於2001年的網紅Thiên Di（本名Trần Minh Thiên Di）早在17歲那年就成為許多網友心目中的女神，胸圍達到110公分，就算在學校穿著越南傳統服飾也包不住好身材，卻也引來稱她是「三頭怪物」的人身攻擊。但她並不因此自卑，對自己的身材十分滿意。

▲▼ 她在2018年就因制服照爆紅。

她的IG帳號有36.5萬人追蹤，在臉書上也擁有18.8萬粉絲，過去經常上傳清涼美照，每每引起轟動，近來發文卻不如以往勤勞，不禁令粉絲感到擔心。未料她上月17日在臉書拋下震撼彈，坦承自己罹患癌症。

Thiên Di發文表示，由於罹患甲狀腺癌，近來經常進出醫院，正接受放射治療，導致身體虛弱，本應大量進食補充營養，但她卻吃不下，因此變得異常瘦弱，希望外界別批評她的身材，並向關心她的粉絲道謝。震驚的網友紛紛在臉書及IG為她加油打氣，祝福她早日康復。她過去上傳手術後的照片也再度引起討論，令粉絲十分心疼。

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