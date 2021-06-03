　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美遭爆「靠丹麥」控制歐洲　梅克爾與多國元首被竊聽：無法接受

▲▼德國總理梅克爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國總理梅克爾再被捲入竊聽風雲中。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

丹麥廣播公司在5月底披露，美國國家安全局（NSA）曾在2012至2014年間，與丹麥國防情報局（FE）合作，透過丹麥的海底網路電纜，竊聽歐洲多國領袖的通話，其中就包含德國總理梅克爾（Angela Merkel）。

▲▼梅克爾,馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國遭爆在丹麥的協助下，竊聽德國、瑞典、挪威和法國政要的通話。（圖／達志影像／美聯社）

2013「竊聽事件」曝光還不學乖！美攜丹麥合作搞監控　德多位領袖上榜

綜合外媒報導，前美國國安局雇員史諾登（Edward Snowden）在2013年公佈數以千計的機密文件，披露美國在「911恐怖襲擊」後，對國內民眾與各國領袖，進行大規模監控行動。沒想到美國的行動被曝光後，該國政府還不死心，持續監控與竊聽德國、瑞典、挪威和法國政要的通話。

BBC報導，美國將此竊聽秘密行動成為「貓尾草行動」（Operation Dunhammer），NSA在FE的協助下，通過丹麥海底網路電纜，竊取多位歐洲政要的訊息、聯絡與上網記錄、通話內容等機密。

據悉，德國總理梅克爾、時任德國外長史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）、當時的反對派領袖史坦布律克（Peer Steinbrueck），都是美國的竊聽對象。丹麥廣播公司指出，2019年6月才當上丹麥國防部長的布拉姆森（Trine Bramsen），直到去年8月才得知美國監聽一事，她表示，「對親密盟邦進行系統性的竊聽，令人無法接受。」

▲▼馬克宏與梅克爾展開視訊會議。（圖／路透）

▲馬克宏與梅克爾舉行視訊會議，對美國竊聽一事做出回應。（圖／路透）

與他國合作監控盟國「難以讓人接受」　法德元首痛批美國、丹麥

NSA和FE都拒絕對此事發表評論。瑞典國防部長下令要求獲得更多資料，而挪威國防部長也表示，該國將嚴肅看待此事。法德2國的領袖隨後舉行了一場視訊會議，共同要求美國及丹麥做出解釋。

法新社報導，法國總統馬克宏表示，若相關報導屬實，那將是盟國與歐洲夥伴間「不能接受的事」，「我極其重視連接歐洲與美國的信任紐帶，我們之間不應存在相互猜疑，丹麥和美國應就此事提供所有資料」。梅克爾也指出，希望美方基於彼此之間的信任，盡快做出解釋，「這不僅是為了澄清事實，也是為了建立互信的良好基礎」。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

專櫃潤色唇膏霸主！小資也能入手DIOR、愛馬仕

ET快訊
快訊／停課是否再延長？　教育部回應了
陳零九確診後首露面　「呼吸有困難」曝現況：不是鬧著玩的
獨／桃機湧「逃難潮」！黑卡客狂call　關鍵字曝
《娛百》最近一次錄影時間曝！　八大：節目暫停錄影
小英給我BNT！近百輛車繞總統府　驚見抗議民眾群聚無社交距離
6張圖看懂紓困金怎麼領　蔡英文：發現金規模擴大至700萬人
快訊／喝飲料中千萬！　統一發票3、4月中獎完整清冊曝光
陳零九2天前直播曝「身體有點虛弱」　救護車送至防疫旅館
快訊／京元電子群聚擴大　已有45員工確診
「年輕人鬆懈了！」陳時中曝感染比例　鄉民氣炸刷一排道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高燒急送ICU「被打鎮靜劑」⋯少女躺病床遭值班醫護性侵！

美遭爆「靠丹麥」控制歐洲　梅克爾與多國元首被竊聽：無法接受

鯨魚屍體發現127公斤龍涎香　漁夫爽賺4149萬元天價：像活在夢中

東奧淪為「變種病毒的祭典」！離開幕剩50天...東京議會湧反對聲浪

疫苗預約專線塞爆排不到　日人飆罵30分鐘「死了也沒差嗎」

美國疫苗應「優先提供台灣」！　前川普官員曝3大原因

南韓「突破性感染」累計9人！全都施打2劑輝瑞疫苗　2周後形成抗體

COVAX攜手40國募24億美元！　補助開發中國家18億劑疫苗

長照機構打疫苗「確診繼續爆」　美專家曝1院內風險：危險的錯誤

扮成超人就以為有神力！？男「用手擋公車」被撞飛　真的毫髮無傷

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

柯震東「老婆們~晚安」被粉絲唸到起身刷牙　尿尿聲全都錄「預告72小時不斷電直播」

吳慷仁防疫在家惹怒邵雨薇！　失控手滑...女友開罵：不想理他

新店紅牌重機「高速闖紅燈」　撞上綠燈轎車！騎士噴飛10公尺

美國人「學中文」領悟出精髓！你好N遍、電話掛不斷網友有共鳴

高燒急送ICU「被打鎮靜劑」⋯少女躺病床遭值班醫護性侵！

美遭爆「靠丹麥」控制歐洲　梅克爾與多國元首被竊聽：無法接受

鯨魚屍體發現127公斤龍涎香　漁夫爽賺4149萬元天價：像活在夢中

東奧淪為「變種病毒的祭典」！離開幕剩50天...東京議會湧反對聲浪

疫苗預約專線塞爆排不到　日人飆罵30分鐘「死了也沒差嗎」

美國疫苗應「優先提供台灣」！　前川普官員曝3大原因

南韓「突破性感染」累計9人！全都施打2劑輝瑞疫苗　2周後形成抗體

COVAX攜手40國募24億美元！　補助開發中國家18億劑疫苗

長照機構打疫苗「確診繼續爆」　美專家曝1院內風險：危險的錯誤

扮成超人就以為有神力！？男「用手擋公車」被撞飛　真的毫髮無傷

行政院會通過紓困4.0預算案　南投縣政府7日起受理申請

遇「呆萌圓獸」過馬路！狗主人暖擋車　走路扭屁樣萌網：好像番薯

饒慶鈴爭取中央補助款　興建全民運動館及地方圖書館

女籃3對3前往匈牙利爭最後門票　空手道隊6日飛巴黎參賽

粗心工友菸屁股沒掐熄　害國小火災燒掉整排教室

先探／謝金河：世界的重心正在轉戰

SEEDS「貓咪機能罐」特價25元　鮮美肉湯還能喝到維他命、牛磺酸

城市少女回來了！　況明潔曬「30年前復古照」…0變化美貌驚呆粉

高燒急送ICU「被打鎮靜劑」⋯少女躺病床遭值班醫護性侵！

懶人包／紓困QA看過來！何時請領、有哪些補貼一次看

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

日本：6月下旬將提供台灣AZ疫苗

人為外洩病毒理論若成真重創全球！比車諾比核災強10倍

美8千萬劑疫苗將釋出　國務卿：最快3日宣布

日疫苗援台內幕曝光！中國擋不住

日本擬提供台灣疫苗 日媒籲儘速多供應以報恩

看家中監視器怕爆！櫥櫃竟住陌生女人

日本不怕惹怒中國！親中議員支持捐台疫苗

5倍濃度疫苗原液注射進體內　日本發生接種失誤

夫妻6個月睡壞3張床　換姿勢就塌了

沒興趣買中國疫苗！瓜地馬拉支持友邦台灣

直擊「大規模打完疫苗」美國現況！一堆人無罩

登機睡死！她醒來驚覺飛到2300公里外

疫苗助台是迫切需求！日外相：本月實施捐贈計畫

大邱購疫苗內幕曝！韓中央：市長恐遭詐欺

更多熱門

相關新聞

等待疫苗的不只台灣！

等待疫苗的不只台灣！

看台灣這陣子吵疫苗吵得不可開交，在身處歐洲重症區兼AZ疫苗研發國之一「瑞典」，且已經與嚴峻疫情艱苦奮鬥一年多的我們眼裡看來，真的難免有點平行世界的感覺啊！

美國疫苗應優先給台灣　前川普官員提3大原因

美國疫苗應優先給台灣　前川普官員提3大原因

給郭董上一堂法律課

給郭董上一堂法律課

美長照機構打疫苗　確診繼續爆

美長照機構打疫苗　確診繼續爆

桃機塞爆赴美打疫苗！　網揭8點不推

桃機塞爆赴美打疫苗！　網揭8點不推

關鍵字：

美國北美要聞歐洲丹麥德國瑞典挪威法國Operation Dunhammer

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳零九確診新冠肺炎！　

快訊／今增585！364本土、219校正回歸

快訊／侯友宜：未來兩週勿探親聚會！非民生物資店家停業

29歲OL爽中4.5億秒辭職！2年後現況淒慘

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

自營作業者最高補貼3萬！申請條件出爐　預估185萬勞工受惠

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

插管病患遭噴濺！急診醫：欠陳時中一條命

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

6月大規模接種！怎麼打疫苗重點一次看

即／高雄港70碼頭起重機倒塌貨櫃噴落

《火神》悲劇「第1集開頭早暗示」

更多

最夯影音

更多
龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板
周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面