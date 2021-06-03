美遭爆「靠丹麥」控制歐洲　梅克爾與多國元首被竊聽：無法接受

▲德國總理梅克爾再被捲入竊聽風雲中。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

丹麥廣播公司在5月底披露，美國國家安全局（NSA）曾在2012至2014年間，與丹麥國防情報局（FE）合作，透過丹麥的海底網路電纜，竊聽歐洲多國領袖的通話，其中就包含德國總理梅克爾（Angela Merkel）。

▲美國遭爆在丹麥的協助下，竊聽德國、瑞典、挪威和法國政要的通話。（圖／達志影像／美聯社）

2013「竊聽事件」曝光還不學乖！美攜丹麥合作搞監控 德多位領袖上榜

綜合外媒報導，前美國國安局雇員史諾登（Edward Snowden）在2013年公佈數以千計的機密文件，披露美國在「911恐怖襲擊」後，對國內民眾與各國領袖，進行大規模監控行動。沒想到美國的行動被曝光後，該國政府還不死心，持續監控與竊聽德國、瑞典、挪威和法國政要的通話。

BBC報導，美國將此竊聽秘密行動成為「貓尾草行動」（Operation Dunhammer），NSA在FE的協助下，通過丹麥海底網路電纜，竊取多位歐洲政要的訊息、聯絡與上網記錄、通話內容等機密。

據悉，德國總理梅克爾、時任德國外長史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）、當時的反對派領袖史坦布律克（Peer Steinbrueck），都是美國的竊聽對象。丹麥廣播公司指出，2019年6月才當上丹麥國防部長的布拉姆森（Trine Bramsen），直到去年8月才得知美國監聽一事，她表示，「對親密盟邦進行系統性的竊聽，令人無法接受。」

▲馬克宏與梅克爾舉行視訊會議，對美國竊聽一事做出回應。（圖／路透）

與他國合作監控盟國「難以讓人接受」 法德元首痛批美國、丹麥

NSA和FE都拒絕對此事發表評論。瑞典國防部長下令要求獲得更多資料，而挪威國防部長也表示，該國將嚴肅看待此事。法德2國的領袖隨後舉行了一場視訊會議，共同要求美國及丹麥做出解釋。

法新社報導，法國總統馬克宏表示，若相關報導屬實，那將是盟國與歐洲夥伴間「不能接受的事」，「我極其重視連接歐洲與美國的信任紐帶，我們之間不應存在相互猜疑，丹麥和美國應就此事提供所有資料」。梅克爾也指出，希望美方基於彼此之間的信任，盡快做出解釋，「這不僅是為了澄清事實，也是為了建立互信的良好基礎」。

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