陳年尿垢發黑臭炸！　她拍片揭「刷馬桶致命死角」全網崩潰乾嘔

記者吳美依／綜合報導

許多人辛苦地把廁所打掃得一塵不染，卻仍隱約瀰漫臭味，揮之不去。澳洲一名清潔專家表示，大部分人刷洗馬桶時，非常容易忽略一個藏污納垢的「致命死角」，那就是馬桶坐墊接合處下方。她將其拆除後，果然露出一層厚厚、黑褐色的「陳年尿垢」。TikTok網友們看了這部影片，忍不住乾嘔，紛紛留言，「我真的要吐了！」

影片中，清潔專家介紹「專業人士深度清潔馬桶的方法」，她首先轉開螺絲，放在一旁等待消毒，接著卸下馬桶坐墊，拍攝可怕尿垢，「看吧，這就是為什麼它那麼難聞，就是你想的那樣」。

▲澳洲清潔專家拍影片，介紹清潔馬桶時最容易忽略的地方。（圖／翻攝TikTok@thebigcleanco）

清潔專家表示，這才是專業人士「深度清潔」馬桶的方式，「如果你家裡有小男孩，甚至大男孩，而且你家廁所聞起來總有一股尿味，這（部影片）就是為你拍攝的」。

此影片至今已經累計76萬次觀看、5萬多讚數。許多人都認為畫面非常噁心，但又不得不承認學到一課，一名女網友留言，「我把這個分享給我的老公，他現在在廁所裡一邊乾嘔一邊清理」，其他人表示，「把這東西整個丟掉吧！」、「就算付我錢，我也不願意清理這個」、「天啊，我必須也來試試看，但我應該會邊清邊哭」。



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