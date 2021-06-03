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東奧淪為「變種病毒的祭典」！離開幕剩50天...東京議會湧反對聲浪

▲▼2020東京奧運,東奧。（圖／路透）

▲有東京都議員認為，強行舉辦東奧會讓變種病毒持續肆虐。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

東京奧運即將於7月23日正式登場，如今距離開幕只剩50天，儘管民眾與各界人士皆認為疫情仍然嚴峻，強烈反對如期舉行，但日本政府卻堅持強行舉辦。日本共產黨2日就在議會痛批，這樣一來，東京奧運恐怕就會成為「變種病毒的祭典」，要求當局取消奧運。

根據《東京新聞》報導，政黨「都民第一會」2日在東京都議會中提及東京奧運再度延期一案，在野黨日本共產黨與立憲民主黨全都表態支持並稱應中止東京奧運或是再度延期。在會議中，都民第一會的代表荒木千陽要求，政府應該重新考慮以無觀眾的形式舉辦奧運或是乾脆再度延期。

日本共產黨則表示，應該隨即中止東京奧運的準備工作，因為東奧有可能會成為「變種病毒的祭典」。立憲民主黨也提到，「如果不能延期那就只剩取消一途。」

對此，東京都知事小池百合子則一再反覆強調，「將繼續認真準備奧運。」事實上，都民第一會、日本共產黨以及立憲民主黨加起來一共有71個席次，遠遠超過東京都議會總席次127人的半數，因此如果團結一致，也有可能通過取消奧運的議案。

另一方面，日本此波疫情受感染率更高的變種病毒影響，仍在持續蔓延，其中印度變種病毒株的確診數更是在一個星期內狂飆3倍以上。

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