快訊／新北確診4217人「板橋紫爆947」　各行政區染疫數曝光

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心3日公布全國新增585例確診，其中新北市265例最多。市長侯友宜公布累計4217人確診及各區域分佈數量，板橋、三重新增最多，其中板橋多達947例。

侯友宜3日下午在新北防疫記者會上公布各區最新累計數據，包括：板橋947例，中和677例，三重500例，新莊369例，永和334例，土城320例，新店220例。侯友宜說，目前是最關鍵時刻，務必要與疫情持續對抗，宣布熱區防疫中心與確診數下降的時間點相關，因此絕對不能鬆懈。侯友宜強調，居住於28個重熱里的居民，「趕快去快篩」！

根據指揮中心3日公布的疫情統計，國內今新增366例確定病例，分別為364例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案219例，總計585例。確診個案中新增17例死亡。

指揮中心也指出，綜上所有本土個案共583例，分布地區以新北市265例最多，其次為台北市224例、苗栗縣34例、桃園市30例、彰化縣15例、台中市5例、基隆市4例、台南市2例，新竹市、花蓮縣、宜蘭縣及高雄市各1例。其中雙北地區以外縣市94例中，77例為已知感染源，14例關聯不明、3例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心表示，今日新增之364例本土病例，為186例男性、178例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年4月28日至6月2日。另校正回歸個案219例中，為120例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月31日。

指揮中心說明，今日新增17例死亡個案，共計為男性13位、女性4位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月12日至5月25日，確診日介於5月14日至5月27日，死亡日期介於5月28日至6月1日。

▼新北確診足跡圖 。（圖／翻攝直播）

