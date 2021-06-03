疫苗預約專線塞爆排不到　日人飆罵30分鐘「死了也沒差嗎」

▲依據統計，光是2日這一天就湧入1431通登記電話，平均一人必須處理約50通電話，但專線仍被打爆。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者詹雅婷／綜合報導

日本北海道北廣島市疫苗預約專線中心近期開放65歲以上高齡族群預約，開門時間一到，28台專線通通大響，光是一天就湧入1431通電話。一般來說5分鐘就能完成登記，但仍有人因預約不順，對著專線人員不斷咆哮怒罵長達30分鐘，嗆聲「難道我死了都沒差嗎」。

北海道新聞3日報導，北廣島市疫苗預約專線中心2日上午9時一到，28台專線的鈴聲同時響起，湧入登記預約施打疫苗的電話。依據一般情況，預約程序只需詢問姓名、接種日期等資料，並將其輸入系統，約莫5分鐘就能完成登記程序。

依據統計，光是2日這一天就湧入1431通登記電話，全由28名專線人員扛下預約登記作業，平均一人必須處理約50通電話，但專線仍被打爆。

59歲的坂井真由美坦言，每通電話之間的間隔僅僅幾秒鐘，工作份量不算輕。有的人預約登記成功後，在電話另一端表達感謝，但也有想要盡早接種疫苗的人因預約過程不順利感到焦急憤怒，對著接聽電話的工作人員破口大罵。

一名33歲女工作人員坦言，部分民眾會把無法成功預約接種疫苗的情緒連帶發洩在工作人員身上，有的人甚至咆哮怒罵長達30分鐘，更被嗆聲「難道我死了都沒差嗎」，讓她飽受精神折磨。更有人在預約額滿之後，對著民眾表達歉意，反被對方大罵難道只會道歉。

文中提到，專線中心現場不時會遇到不講理的狀況，加上工作人員通常並肩而坐，也會面臨感染群聚風險，各種情境加總讓現場人員的疲憊感不斷加重。儘管日本各地疫苗預約管道電話、網路預約都有，但消化效率不盡理想，如何讓民眾盡早打到疫苗，也是政府必須面對的一大課題。

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