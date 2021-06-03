今日增17死！40多歲女有萬華活動史　「PCR陰轉陽」確診8天往生

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎本土疫情持續，5月11爆發社區感染以來累積137人死亡，中央流行疫情指揮中心今（3）日再公佈新增17例死亡個案。發病日介於今(2021)年4月28日至6月2日，其中一名40多歲女有萬華活動史，「PCR陰轉陽」確診8天往生。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共583例，分布地區以新北市265例最多，其次為臺北市224例、苗栗縣34例、桃園市30例、彰化縣15例、臺中市5例、基隆市4例、臺南市2例，新竹市、花蓮縣、宜蘭縣及高雄市各1例。其中雙北地區以外縣市94例中，77例為已知感染源，14例關聯不明、3例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

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▲0602死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增17例死亡個案，共計為男性13位、女性4位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月12日至5月25日，確診日介於5月14日至5月27日，死亡日期介於5月28日至6月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計578,935例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含556,055例排除)，其中9,974例確診，分別為1,143例境外移入，8,778例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另24例移除為空號。確診個案中166例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。