　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今日增17死！40多歲女有萬華活動史　「PCR陰轉陽」確診8天往生

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎本土疫情持續，5月11爆發社區感染以來累積137人死亡，中央流行疫情指揮中心今（3）日再公佈新增17例死亡個案。發病日介於今(2021)年4月28日至6月2日，其中一名40多歲女有萬華活動史，「PCR陰轉陽」確診8天往生。

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，綜上所有本土個案共583例，分布地區以新北市265例最多，其次為臺北市224例、苗栗縣34例、桃園市30例、彰化縣15例、臺中市5例、基隆市4例、臺南市2例，新竹市、花蓮縣、宜蘭縣及高雄市各1例。其中雙北地區以外縣市94例中，77例為已知感染源，14例關聯不明、3例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼0602死亡個案。（圖／指揮中心提供）

▲0602死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增17例死亡個案，共計為男性13位、女性4位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月12日至5月25日，確診日介於5月14日至5月27日，死亡日期介於5月28日至6月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計578,935例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含556,055例排除)，其中9,974例確診，分別為1,143例境外移入，8,778例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另24例移除為空號。確診個案中166例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

ET快訊
LIVE／新北破4千例！　侯友宜說明最新疫情
疫情出現新高峰「全國升四級？」　陳時中回應了
八大行業、KTV也能申請紓困！　員工每人最高4萬元
國產疫苗確定將解盲！　時間點曝光
2起重機被撞爛！航管示警「貨輪無人應」　天價賠償金曝
小英給我疫苗！上百車「龜速」擠爆總統府前按喇叭
砍傷護理師確診男「狂吐痰大鬧」　陳時中：轉送戒護病房
快訊／只有郭台銘文件完備！　陳時中：沒有人買得到
天天到病榻前打氣...老伴確診離世卻拒見最後一面　原因令人心
快訊／京元電39確診擴散！苗栗+34僅次雙北　網譏：縣府還在
長照機構確診破百例！　已180人染疫
苗栗增34例「都是京元電群聚」　陳時中：7000多員工篩檢中
年輕人染疫比例增至25%！　陳時中嘆：防疫鬆懈
疫情出現新高峰！　陳時中警告：端午連假不要返鄉
今公布583例本土「新北265最多」　各縣市分佈曝光
鬆懈了！今增583例本土　陳時中：年輕人染疫增加
今增17死！　40多歲女確診8天往生
快訊／今增585確診「364本土、219校正回歸」　陳時中：
LIVE／台灣已和嬌生建立窗口　陳時中最新說明
五股里長打完疫苗還確診！　妻子也發燒中鏢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／苗栗本土+34爆炸！徐耀昌公布足跡　竹南超商、便當店入列

護理師見陌生訊息「吸不到空氣」　確診女絕望在家：怕等不到治療

疫情出現新高峰「全國升四級？」　陳時中：現在還言之過早

桃園機場塞爆「赴美打疫苗」！內行揭「8關鍵」極不推薦：傻了才會去

1張圖看未來1年「農漁畜產品供應量能」　農委會：到今年底都沒問題

苗栗爆34例！新北確診「慘破4千」全台分布曝　陳時中：不能去樂觀

增3起嚴重不良反應通報！2起疑似AZ引起特殊血栓

砍傷護理師確診男「狂吐痰大鬧醫院」　陳時中：轉送戒護病房

護國神山屏障！竹科篩檢站今啟用　每日篩檢能量可達80到100件

快訊／只有郭台銘文件完備！陳時中：沒有人買得到

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

柯震東「老婆們~晚安」被粉絲唸到起身刷牙　尿尿聲全都錄「預告72小時不斷電直播」

吳慷仁防疫在家惹怒邵雨薇！　失控手滑...女友開罵：不想理他

新店紅牌重機「高速闖紅燈」　撞上綠燈轎車！騎士噴飛10公尺

看到朱學恒送「諷刺花籃」傻眼！　網紅486先生開砲：有必要這樣詛咒？

快訊／苗栗本土+34爆炸！徐耀昌公布足跡　竹南超商、便當店入列

護理師見陌生訊息「吸不到空氣」　確診女絕望在家：怕等不到治療

疫情出現新高峰「全國升四級？」　陳時中：現在還言之過早

桃園機場塞爆「赴美打疫苗」！內行揭「8關鍵」極不推薦：傻了才會去

1張圖看未來1年「農漁畜產品供應量能」　農委會：到今年底都沒問題

苗栗爆34例！新北確診「慘破4千」全台分布曝　陳時中：不能去樂觀

增3起嚴重不良反應通報！2起疑似AZ引起特殊血栓

砍傷護理師確診男「狂吐痰大鬧醫院」　陳時中：轉送戒護病房

護國神山屏障！竹科篩檢站今啟用　每日篩檢能量可達80到100件

快訊／只有郭台銘文件完備！陳時中：沒有人買得到

「蠵龜冰」太萌！小琉球韓風創意雪花冰　西瓜牛奶冰磚消暑又香濃

快訊／苗栗本土+34爆炸！徐耀昌公布足跡　竹南超商、便當店入列

黃明志一句話「惹怒BLACKPINK粉絲」！　慘遭多國出征...他親自回應了

骨折才剛好！　林昀希《驕女》踩彈珠滑倒「跪坐在地」畫面超驚險

護理師見陌生訊息「吸不到空氣」　確診女絕望在家：怕等不到治療

王俐人私廚月虧20萬！　改賣便當「1天1個也接單」：不知能不能撐過來

ICU患者慘況曝！插管前禱告、與家人視訊　醫護：挺不過去就是訣別

《Free Fire》WS2021SG破全球電競賽事紀錄　同時觀看人數突破540萬人

疫情出現新高峰「全國升四級？」　陳時中：現在還言之過早

防疫也要顧食安！　豬牛原料原產地查核標示3578件都合格

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

生活熱門新聞

快訊／今增585！364本土、219校正回歸

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

6月大規模接種！怎麼打疫苗重點一次看

插管病患遭噴濺！急診醫：欠陳時中一條命

京元電39人確診　爆「公司禁員工戴醫療口罩」

即／高雄某棟大樓「8家長照機構」出現快篩陽性個案

文大學生「翻垃圾桶找食物吃」　學校回應了

今日增17死！40多歲女「PCR陰轉陽」確診8天往生

直擊京元電快篩變恐怖群聚

本土又暴增！台大醫曝「隱藏危機」

搶打疫苗？機場人潮塞爆　最新畫面曝

今確診+校正回歸「共583例本土」　陳時中：年輕人比例增加

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今增585！364本土、219校正回歸

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

29歲OL爽中4.5億秒辭職！2年後現況淒慘

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

6月大規模接種！怎麼打疫苗重點一次看

插管病患遭噴濺！急診醫：欠陳時中一條命

自營作業者最高補貼3萬！申請條件出爐　預估185萬勞工受惠

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

台江大道「超跑麥拉倫」死亡車禍　爆炸照片曝光

即／高雄港70碼頭起重機倒塌貨櫃噴落

想借紓困10萬投資　女友狂勸！網一面倒讚爆

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

更多

最夯影音

更多
周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生
德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面