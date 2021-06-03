今公布583例本土「新北265例最多」　各縣市分佈曝光！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增364例本土個案，219例校正回歸，總計583例，確診個案中新增17例死亡。綜上所有本土個案共583例，分布地區以新北市265例最多，其次為臺北市224例。指揮官陳時中也表示，目前看來，校正回歸案例仍多，整體來講看起來，似乎好像達到一個新的高峰。

今日新增364例本土病例，為186例男性、178例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年4月28日至6月2日。另校正回歸個案219例中，為120例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月31日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0603確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，綜上所有本土個案共583例，分布地區以新北市265例最多，其次為臺北市224例、苗栗縣34例、桃園市30例、彰化縣15例、臺中市5例、基隆市4例、臺南市2例，新竹市、花蓮縣、宜蘭縣及高雄市各1例。其中雙北地區以外縣市94例中，77例為已知感染源，14例關聯不明、3例疫調中，相關疫情調查持續進行中。

另外，今日新增17例死亡個案，共計為男性13位、女性4位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月12日至5月25日，確診日介於5月14日至5月27日，死亡日期介於5月28日至6月1日。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計578,935例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含556,055例排除），其中9,974例確診，分別為1,143例境外移入，8,778例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另24例移除為空號，確診個案中166例死亡。