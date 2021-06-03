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疫苗助台是「迫切需求」！日本外相證實：預計本月實施捐贈計畫

▲▼ 日本經濟產業大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本外相茂木敏充。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本政府2日正式宣布，將提供台灣AZ疫苗，外務大臣茂木敏充3日更直接在外交防衛委員會上強調，由於台灣的國產疫苗7月才能到位，因此援助台灣疫苗是「迫切需求」，預計在本月實施捐贈計畫。

根據《共同社》報導，日本外務大臣茂木敏充3日在參議院的外交防衛委員會上表示，「台灣的國產疫苗要到7月生產才能正式到位，因此我們認為疫苗援助台灣一事是有緊急的需要，目標6月中就能提供疫苗給台灣。」

事實上，先前《每日新聞》就引述政府內部人士報導，「台灣當局希望在6月中之後獲得疫苗，而我們也盡量配合，目前正在進行協調。」據悉，此案日本當局原先有意透過COVAX提供，但後續已決定要直接提供疫苗給台灣。而日本提供疫苗給台灣除了是基於人道考量外，也被認為是要制衡企圖透過國產疫苗進行疫苗外交的北京當局。

日本首相菅義偉2日在全球疫苗免疫聯盟（Gavi）的線上會議中，向各國領導人以及相關高層宣布，將提供3000萬劑的疫苗給台灣。菅義偉強調，「台灣在311大地震時，第一時間提供日本善款，因此在台灣困難時我們也有必要幫助他們。」

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