鯨魚屍體發現127公斤龍涎香　漁夫爽賺4149萬元天價：像活在夢中

記者李振慧／綜合報導

葉門一群漁夫在亞丁灣 (Gulf of Aden)工作時，在海面上發現一條漂浮的鯨魚遺體，由於一靠近就聞到一股很濃的味道，讓他們相信裡面可能藏有價值不斐的龍涎香，把魚帶上岸後切開一看，果然發現一顆巨大龍涎香，價值高達美元150萬元（約台幣4,149萬元）。

英國BBC報導，來自葉門的35名漁夫今年2月意外在海上發現珍貴龍涎香，其中一名漁夫表示，「我們一靠近鯨魚就聞到一股很強烈的味道，就覺得這條鯨魚體內一定有什麼東西，切開來果然是龍涎香，氣味真的不好聞，但很值錢，這就像是一個令人難以置信的美夢，我無法描述那感覺有多美妙」。

這塊龍涎香重達127公斤，最後以美元150萬元高價賣出，金額由35名漁夫平分，甚至還分給社區中有需要的人，這大大改善了大家的生活，有人拿這筆錢去買了房子、車子，有人則用來結婚，雖然龍涎香讓他們一夜致富，許多漁民仍決定以後會繼續工作，因為捕魚才是他們一輩子的志業。

這群漁民幸運的經歷讓網友大讚，「這個故事最重要的不是錢，而是他們不但平分，還分給有需要的人」、「看到這些漁夫們的生活發生巨大轉變，卻仍然能保持謙虛，還回饋給整個社區，真的是太神奇了」、「窮人比富人更慷慨」。

▼漁夫們開心與巨大龍涎香合照。（圖／翻攝自Facebook）