COVAX攜手40國募24億美元！　補助開發中國家18億劑疫苗

▲新冠疫苗全球取得機制（COVAX）2日舉辦高峰會 。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

全球疫苗免疫聯盟（GAVI）與日本2日舉辦「新冠疫苗全球取得機制（COVAX）」高峰會，包括40個國家、私人企業、慈善機構紛紛出席，承諾提供高達24億美元（約新台幣665億元）捐款，聯手幫助開發中國家獲取疫苗，而其中8億美元來自日本。

GAVI執行長伯克利（Seth Berkeley）聲明表示，資金將確保2021年與2022年初向開發中國家提供18億劑疫苗，施打於30%符合條件的成年人。

日本首相菅義偉表示，上週接到COVAX緊急電話後，立刻承諾捐款8億美元，救助印度緊急疫苗需求，並在「情況允許」時，提供國產3000萬劑疫苗，朝向公平取得疫苗邁進「重要與具意義一步」。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）強調，承諾提供1500萬劑疫苗與5000萬歐元資助，「我們只有以身作為，才能宣揚團結重要性。」加拿大、瑞典、法國、瑞士、奧地利等國也已承諾，再度提供資金與支援，攜手COVAX助開發中國家取得疫苗。

歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布，歐盟與歐洲投資銀行（European Investment Bank）同意合作，將3億歐元「重新轉向」投資COVAX，以助非洲聯盟國家「疫苗費用分擔計畫」取得疫苗。

美國副總統賀錦麗也重申，將遵循原訂計畫在2022年提供40億美元，但未承諾新資金或劑量。

伯克利透露，目前疫苗短缺問題嚴重，希望各國能夠分享疫苗，也在考慮將不同疫苗加入COVAX計劃，包括中國研發的國藥與科興疫苗等

GAVI主席巴羅索（Jose Manuel Barroso）強調，這筆資金將COVAX總資金提高至96億美元（約新台幣2664億元），「我們正朝向『受保護的世界』邁進一大步。」COVAX至今已供全球127個國家逾7700萬劑疫苗，目標是讓開發中國家1/3人受到疫苗保護。

世衛主席譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）持續指控西方國家囤積疫苗，拒絕分享給其他高危國家，表示「全球已施打的18億劑疫苗中，只有0.4%是在開發中國家，不論在倫理、流行病學與經濟上都是無法接受的。」