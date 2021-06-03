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她登機秒睡死！醒來驚覺「飛到反方向2300公里外」　嚇傻：怎回家

記者吳美依／綜合報導

英國25歲教師潔瑪（Gemma Cargin）搭乘易捷航空（easyJet），預計從曼徹斯特飛往貝爾法斯特（Belfast），探望家人。她一登機就抓緊時間補眠，而且睡得很熟，醒來後才發現自己搭錯班機，不僅沒有往北移動，反而朝南方飛了1400多英里（大約2300公里），抵達直布羅陀（Gibraltar）。

綜合BBC等外媒報導，潔瑪5月30日一如往常，乘坐飛機返回位於北愛爾蘭的家鄉，但那天登機口的螢幕故障，她一時疏忽前往錯誤登機口，儘管機場人員也協助掃描、檢查登機證，竟也沒有發現。

潔瑪一上飛機就開始打盹，但醒來許久後，飛機卻仍未降落，詢問空服員後才得知「還有1小時15分鐘才會抵達直布羅陀」，嚇得脫口而出，「我搭錯飛機了！」

▲英國海外領地直布羅陀將成為世上首批完成疫苗接種的地區之一。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國海外領地直布羅陀。（圖／達志影像／美聯社）

潔瑪想起可能已在機場等候的父母，忍不住感到擔心又焦慮，幸好班機將要飛回曼徹斯特，於是在航空公司的協助下，以最快時間搭乘原班機返回，再轉乘另一航班回家，原本40分鐘的旅途拖到4小時之久。她在直布羅陀等待期間，下飛機活動筋骨，還不忘自拍打卡，紀念自己的迷糊行徑。

易捷航空指出，團隊發現失誤後，持續照顧著潔瑪，提供茶點和各種協助。發言人表示，公司正在調查本次意外的疏忽及原因。

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