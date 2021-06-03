BBC揭3問題釀疫苗危機　台灣「法規成痛點」！陷執政、外交窘境

▲ 郭台銘妻子曾馨瑩遞交採購疫苗所需8項文件。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣5月中爆發本土疫情，新冠疫苗頓時人人搶打，已到貨的疫苗數量卻嚴重不足，引發民眾質疑，使政府陷入執政與外交窘境，地方政府、企業與民間團體紛紛推動自購疫苗。外媒指出，台灣疫苗採購緩慢主因為國內法規限制與各國疫苗保護主義，加上長年來的外交困境。

《BBC中文》3日報導，鴻海集團創辦人郭台銘、宗教組織佛光山及學者張亞中等近來都表態，願意協助採購或捐贈疫苗。政府將疫苗視為戰略物資，要求採購計畫須符合8項公文，引來民間質疑是否故意阻撓，全是為了國產疫苗上市鋪路。批評聲浪之下，總統蔡英文日前宣布，政府將儘速協助相關審查工作。

台灣已下訂3000萬劑新冠疫苗，包括向原廠採購的1000萬劑AZ疫苗及透過COVAX機制購買的476萬劑廠牌未定的疫苗、505萬劑莫德納疫苗及研發中的1000萬劑國產疫苗，目前僅到貨87萬劑。

▲ 台灣醫護人員接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

台灣智庫國防安全研究院副研究員蘇紫雲向《BBC中文》說明，台灣陷入疫苗困境的主要原因是政府在法規限制之下，無法像他國一樣，在國外疫苗未完成實驗前就以鉅資投資藥廠，取得優先供應權。

中國上海復星早在去年3月便投資德國公司BioNtech，取得代理權，近來也計劃與BioNtech合作在中國建廠生產。美國前總統川普去年在輝瑞及AZ疫苗實驗成功前，便向13個正研發疫苗的藥廠投入120億美元資金。以色列則是在輝瑞完成測試以前，便以雙倍價格下訂，因此取得先機。

蘇紫雲指出，上述都是風險管理成功的案例，「台灣的問題是，類似以色列總理的作法，在台灣可能會被以圖利罪起訴」，卻也代表在面對危機管理時，法規程序令台灣政府難以靈活應對。

▲ 新冠疫苗目前嚴重供不應求。（圖／路透）

此外，隨著變種病毒擴散，各國仍在搶購疫苗，「疫苗保護主義」（vaccine protectionism）持續上演。事實上，全球現有新冠疫苗約18億劑，依照世界人口總數計算，每百人僅能分得24劑，遠遠跟不上需求。歐盟抨擊美國限制疫苗出口，4月也提告藥廠阿斯特捷利康，控其未依合約提供其下訂的疫苗數量，此案已於本周進入審理程序。

台灣中央研究院生醫所何美鄉教授則向《公視》表示，儘管民眾對疫苗不足萬分焦慮，但站在COVAX及藥廠角度，台灣疫情較印度等國相對輕微，很難說服他們將現有疫苗售台。

文中提到，台灣長年遭世界衛生組織（WHO）拒於門外，使獲得疫苗及醫療支持更加困難，是台灣社會共識之一，北京壓力也從未減少。政府去年8月欲向BioNtech購買疫苗受北京阻撓；郭台銘、民進黨大老柯建銘5月本與上海復星討論如何將BNT疫苗運台，未料復星突然退局。

《BBC中文》舉台灣2019年無法出席WHO北半球流感病毒疫苗選株會議、2003年SARS疫情下遭WHO通報體系排除在外、1998年腸病毒流感等事件為例，加上近來日本政府有意將AZ疫苗捐台，中國外交部卻公開表示不滿，可見台灣外交困境。

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