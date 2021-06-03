台大醫院證實又有醫護確診！調查驚見同病房「陪病者多人陽性」

▲台大醫院新大樓 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院先前才發生工務人員群聚事件，全院普篩無醫護染疫，不過，院方今（3）日證實上週發現1名醫護確診，調查該病房陪病者有多名陽性確診，屬社區帶入，非院內因素。該病房病人已經移出至其它單位，相關人員也有通知進行隔離匡列，並依規定通報；後續依照法規無法對外公開資訊，將統一由中央疫情指揮中心判定及發布。

台大醫院企業工會今（3）日發出聲明，近一兩日仍不斷接獲院內再度有醫護同仁確診的消息，但院方並未公告，也無法知道哪些單位屬於高風險地點，要如何防護，而院方也未曾說明後續處置，像是是否進行匡列、清消等，因而醫護們都對於自己是否受到適當的保護，相當有疑慮「時刻身處於被感染的恐懼中」。

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台大醫院發佈聲明回應，工會提及之事件，起因為院內某病房在全院普篩陰性後，有發生人員身體不適進而確診之情事。進一步調查後發現，該單位陪病者有多名陽性確診者。目前相關病人都已轉移至其他單位，事件當事之相關人員都有被通知，也均有進行匡列隔離，本院同時皆依規定通報。

台大醫院指出，因為社區疫情，病毒可能隨著病人或陪病家屬進入院區，故本院採取相關安全作為包括篩檢、實施隔離防護措施、環境清潔、手部衛生等，確保病人及員工安全。現為疫情嚴峻之時期，院內每一單位皆為高風險單位，人員進出及接觸皆須謹慎且減少非必要之接觸。

院方表示，已對住院病人及陪病家屬進行全面篩檢，並要求固定陪病人員。雖然再三宣導，但也無法限制陪病家屬出入社區或不進行可能受到感染之行為，以避免將病毒由社區帶入醫院，也無法完全阻止病人以及陪病者在病房互動，因其可能發生互相感染，這是醫療機構端的困擾及挑戰。

關於確診感染之情形，當事人及相關人員皆有被通知以及說明，未來本院每周將會與工會進行內部溝通，至於依照法規無法對外公開之資訊，將統一由中央疫情指揮中心判定及發布。