　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大醫院證實又有醫護確診！調查驚見同病房「陪病者多人陽性」

▲▼台大醫院新大樓 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台大醫院新大樓 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院先前才發生工務人員群聚事件，全院普篩無醫護染疫，不過，院方今（3）日證實上週發現1名醫護確診，調查該病房陪病者有多名陽性確診，屬社區帶入，非院內因素。該病房病人已經移出至其它單位，相關人員也有通知進行隔離匡列，並依規定通報；後續依照法規無法對外公開資訊，將統一由中央疫情指揮中心判定及發布。

台大醫院企業工會今（3）日發出聲明，近一兩日仍不斷接獲院內再度有醫護同仁確診的消息，但院方並未公告，也無法知道哪些單位屬於高風險地點，要如何防護，而院方也未曾說明後續處置，像是是否進行匡列、清消等，因而醫護們都對於自己是否受到適當的保護，相當有疑慮「時刻身處於被感染的恐懼中」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大醫院發佈聲明回應，工會提及之事件，起因為院內某病房在全院普篩陰性後，有發生人員身體不適進而確診之情事。進一步調查後發現，該單位陪病者有多名陽性確診者。目前相關病人都已轉移至其他單位，事件當事之相關人員都有被通知，也均有進行匡列隔離，本院同時皆依規定通報。

台大醫院指出，因為社區疫情，病毒可能隨著病人或陪病家屬進入院區，故本院採取相關安全作為包括篩檢、實施隔離防護措施、環境清潔、手部衛生等，確保病人及員工安全。現為疫情嚴峻之時期，院內每一單位皆為高風險單位，人員進出及接觸皆須謹慎且減少非必要之接觸。

院方表示，已對住院病人及陪病家屬進行全面篩檢，並要求固定陪病人員。雖然再三宣導，但也無法限制陪病家屬出入社區或不進行可能受到感染之行為，以避免將病毒由社區帶入醫院，也無法完全阻止病人以及陪病者在病房互動，因其可能發生互相感染，這是醫療機構端的困擾及挑戰。

關於確診感染之情形，當事人及相關人員皆有被通知以及說明，未來本院每周將會與工會進行內部溝通，至於依照法規無法對外公開之資訊，將統一由中央疫情指揮中心判定及發布。

ET快訊
直擊京元電快篩變恐怖群聚！7300人「一車車載來」　還比讚合
驚悚影片曝！貨輪撞高雄港　2起重機倒塌貨櫃噴飛
紓困4.0來了　因疫情停業「員工每人補貼4萬元」
台大醫院又有醫護確診！同病房「陪病者多人陽性」
快訊／高雄港起重機倒塌！多個貨櫃噴落　目擊者驚喊：上面有人
台中首例確診死亡！北屯家族78歲爺病逝　一家9口全染疫未見最
快訊／房貸、車貸、信用卡最長可緩繳6個月　蘇貞昌加碼84項措
快訊／衛福部紓困五大對象出爐　育有未滿2歲童補貼1萬
夫妻下班遭麥拉倫撞成焦屍！　女兒到場悲痛哭癱

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確診者搭機飛廈門！工會轟「監管有疏漏」：若機組員染疫應賠償

藝文紓困4.0「這些人」3萬元直接入帳！申請方法看這裡

「教育、運動8大類紓困」看過來！6張圖秒懂申請資格、如何領取補貼

只休養1天！雙和「腹部遭刺護師」堅持回崗位：我有職責再上場幫忙

2021亞洲大學最新排名！台灣8所進前100名...台大第20居冠

直擊京元電快篩變恐怖群聚！7300人「一車車載來」　還比讚合照

快訊／高雄「8家長照機構」篩出陽性個案　PCR複驗全陰性

火神的眼淚真實版！　打火英雄悲訴：農地違章變成消防員墳墓

台大醫院證實又有醫護確診！調查驚見同病房「陪病者多人陽性」

直擊／即時影像今上路！濱江、雙連市場人潮冷清　攤商：業績很慘

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

新店紅牌重機「高速闖紅燈」　撞上綠燈轎車！騎士噴飛10公尺

吳慷仁防疫在家惹怒邵雨薇！　失控手滑...女友開罵：不想理他

柯震東「老婆們~晚安」被粉絲唸到起身刷牙　尿尿聲全都錄「預告72小時不斷電直播」

看到朱學恒送「諷刺花籃」傻眼！　網紅486先生開砲：有必要這樣詛咒？

確診者搭機飛廈門！工會轟「監管有疏漏」：若機組員染疫應賠償

藝文紓困4.0「這些人」3萬元直接入帳！申請方法看這裡

「教育、運動8大類紓困」看過來！6張圖秒懂申請資格、如何領取補貼

只休養1天！雙和「腹部遭刺護師」堅持回崗位：我有職責再上場幫忙

2021亞洲大學最新排名！台灣8所進前100名...台大第20居冠

直擊京元電快篩變恐怖群聚！7300人「一車車載來」　還比讚合照

快訊／高雄「8家長照機構」篩出陽性個案　PCR複驗全陰性

火神的眼淚真實版！　打火英雄悲訴：農地違章變成消防員墳墓

台大醫院證實又有醫護確診！調查驚見同病房「陪病者多人陽性」

直擊／即時影像今上路！濱江、雙連市場人潮冷清　攤商：業績很慘

大里獨居女死亡多日才被發現！鄰居怕有病毒...初步查無確診

潘若迪快嘴1秒唱9字...孟慶而不斷升key　他爆青筋暈眩

身價10億豪門尪「跟進郭台銘買疫苗」？　殷琦高EQ回應了！

確診者搭機飛廈門！工會轟「監管有疏漏」：若機組員染疫應賠償

iPhone 13新色「寶寶藍」、芭比粉太美！傳電池容量將大升級

收容所視訊幫毛孩找家！呆萌橘貓一個眼神　疫情中找到溫暖的家

BMW新一代M2改款內容曝光　480匹後驅手排維持M-Car精神

拓荒者G6將增加球迷入場至1萬人　主帥：能幫助我們逆轉

瞬間4隻撲上來！雲林浪狗群聚咬傷運動翁　防疫所介入誘捕

快訊／基隆男跨護欄跳入田寮河　被救起已無生命跡象

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

6月大規模接種！怎麼打疫苗重點一次看

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

插管病患遭噴濺！急診醫：欠陳時中一條命

即／高雄某棟大樓「8家長照機構」出現快篩陽性個案

文大學生「翻垃圾桶找食物吃」　學校回應了

京元電39人確診　爆「公司禁員工戴醫療口罩」

本土又暴增！台大醫曝「隱藏危機」

高雄里長傳A片到災情通報群！　職員截圖爆料

PCR陽性卻常登機！立榮旅客確診

疫苗施打順序　前台大醫喊學習英國：似乎賭對了

朱學恒送完花直播斗內金額曝光！破頻道紀錄

快訊／忠孝醫院急診科醫師傳確診　院方長官遭爆隱瞞

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

6月大規模接種！怎麼打疫苗重點一次看

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

插管病患遭噴濺！急診醫：欠陳時中一條命

台江大道「超跑麥拉倫」死亡車禍　爆炸照片曝光

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

日本：6月下旬將提供台灣AZ疫苗

想借紓困10萬投資　女友狂勸！網一面倒讚爆

館長怒揭民進黨鐵粉「護航大招」：講輸就噴這句

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

害怕AZ副作用？醫：輝瑞、莫德納更不舒服

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

《火神》悲劇「第1集開頭早暗示」

更多

最夯影音

更多
周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生
德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面