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德公衛專家：台灣加速接種才能終結疫情　購買疫苗受阻是政治介入

▲▼ 德國公衛專家勞德巴赫（Karl Lauterbach）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國公衛專家勞德巴赫（Karl Lauterbach）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林育立柏林2日專電

台灣疫情和購買疫苗遇到阻力受到德國關注，德國知名公衛專家勞德巴赫表示，這波疫情顯示台灣很難再維持原來的防疫策略，加速接種才可能完全終結疫情，他並推測政治因素阻撓台灣購買疫苗。

台灣的抗疫經驗被譽為典範，不過最近突然爆發本土疫情，德國公衛專家勞德巴赫（Karl Lauterbach）1 日在「德國第二電視台」（ZDF）受訪時表示，由於多數人民沒接種，台灣只能靠封鎖國境防疫，一旦傳染力強的變種病毒進入，疫情就如星火燎原。

他指出，疫情剛開始台灣反應很快，因此過去一年多來確診病例極少，但接種率與各國相比極低。最近這波疫情證明沒有加速接種，原本的防疫策略將很難維持下去。

勞德巴赫現職是執政社民黨（SPD）的國會議員，可說是歐洲疫情爆發以來德國媒體曝光度最高的公衛專家。多年前他曾以專家身分訪台，對台灣的醫療體系相當了解。

他表示，台灣的醫療體系是統一指揮，只要一開始接種速度就很快，但現在遇到疫苗數量不足的問題。

針對台灣政府宣稱購買德國疫苗遇到阻力，勞德巴赫說，台灣的醫療體系相對完善，買不到疫苗只可能是政治因素，他推測原因可能是中國不願承認台灣是獨立的國家。

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