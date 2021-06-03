停課不停學！她爆青筋PO文「我是老師，也是家長」　網狂讚：疫情照妖鏡

▲全台停課不停學，有老師在網上爆氣發文。（示意圖非當事人／南投縣政府提供）

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情不見趨緩，各級學校停課至6月14日，全台家長哀嚎遍野，不過仍有許多家長可能也恰好是老師，需要一邊在家中線上授課，一邊照顧家務。對此，有老師就在網上發文抱怨，「停課不停學，你也該負起你家長的責任，拜託不要再打電話給我了，作業沒寫沒繳有寫不會繳都沒關係，直接零分就好！」

一名老師近日在臉書社團《靠北家長》發文抱怨，「停課不停學，你也該負起你家長的責任吧，放假在家不盯小孩作業，有時間在那邊追劇滑手機看股票，幫你小孩設定個學習平台的帳號密碼是會有多難？拍照上傳作業到平台上，有難到你哀北叫母，一通電話接一通電話打是嘛？我一邊帶小孩，一邊工作，還要回你手機，只有你是家長，老師都沒家庭啊？」

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▲三級警戒，全台停課不停學。（示意圖／記者李毓康攝）

針對線上授課的問題，老師也爆氣指出，「七早八早上傳作業，只會搞死老師，不是有人亂傳作業，就是有人作業挑著寫，再不然就是索命連環摳問作業，不要再叫你小孩眼睛會壞掉，以前我改紙本作業1小時搞定，現在改線上作業，改4個小時都還沒有好，重點是有錯誤你小孩有要訂正嗎？沒有嗎！可是我還是要改啊！因為我盡責啊！眼睛一天盯電腦超過12小時，但我有擺爛不教嗎？那你憑什麼把小孩丟給阿公阿嬤後，只有說作業沒辦法交，沒辦法線上上課，有這麼軟爛的父母嗎！」

老師最後向家長們喊話，「你厲害，直接放生，那他的作業我也放生好了，反正他一定不會補齊所有作業，線上測驗我也不想再浪費時間幫他補施測，他聰明，他平時成績不及格，應該也是沒關係的

反正你只會說：老師方便就好！老師你處罰他沒關係，最方便就是你小孩零分！從此爛到爆，我樂得輕鬆。」

貼文一出，立刻引起許多網友紛紛留言，「疫情真的照妖鏡，借分享謝謝您」、「真的舒壓，講的完全切中要點」、「老師深呼吸，為了別人的錯中風就不好了」、「我看完覺得身心靈都得到淨化」、「完全命中，完全符合，完全心聲」、「軟爛家長真的不可取」。