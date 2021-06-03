　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防疫疲勞了！只敢躲在家他守到心累　「打算正常生活」遭噓爆

▲桃園市吳姓男子今年西洋情人節當天在租屋處直播口交等性愛過程，楊姓男子在旁拍攝取鏡，桃檢將2人提起公訴。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲原PO直說，再把自己整天關在家，他可能會焦慮到瘋掉。（示意圖／pxhere）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情上個月突然大爆發，甚至短短幾天，國內防疫等級就上升到第三級，嚇得許多人只敢待在家。不過就有一位網友在PTT的WomenTalk板上分享心情，說他連續躲在家躲了好一陣子，期間只出門採買過兩次，但現在看疫情沒有要停，忍不住直說「我真的累了，明天開始我打算正常生活了。」

這位網友PO出心情文「防疫疲勞了」，文中表示「連續躲家裡躲了好一陣子，這段期間只出門採買過兩次」，而且他還刻意挑沒什麼人的小雜貨店，其他地方就配合防疫盡量不去，頂多有一次順路去麵店外帶東西回家吃。接著他不禁嘆氣，「看疫情沒有要停的樣子，政府又不知道在做什麼，我真的累了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他直說自己打算要開始正常生活，但還是會照著規定做，「反正就不要聚會+口罩戴著，其他一切隨緣，染疫死亡率就那樣而已」，認為再繼續自主封城下去，他反而會焦慮到先把自己搞瘋。貼文一出，立刻引起許多人議論，也造成兩派吵翻。

▲▼工作,上班,SOHO,租屋,房客,宅男,上網,玩電腦,設計師,窗戶。（圖／Pixabay）

▲疫情爆發，不少人都只敢待在家。（示意圖／Pixabay）

就有人批原PO心態不可取，「我也都在家，還是得堅持下去啊」、「這樣就疲乏就焦慮了？看看國外這樣多久了」、「防疫必然成為新的生活方式，這不叫疲勞，妳只是還沒有改變生活方式的覺悟。」也有網友認同道，「講白一點，一天車禍死傷人數都超過疫情，但好像沒聽到有人不敢出門」、「正常生活就好+1。」

其中，還有人分享自己的看法，「我也被迫改變了許多，原本每天晚上安排的自主運動練習也都停止了，雖然有點難適應，可是想到很多一線基層人員是真的很努力在防疫，我就會覺得只是待在家的自己太幸福了」、「現在是要長期抗戰了，心理健康很重要」、「別把自己崩太緊，防疫是長期戰，養好良好生活習慣比短暫高強度防疫更重要。」

ET快訊
直擊京元電快篩變恐怖群聚！7300人「一車車載來」　還比讚合
驚悚影片曝！貨輪撞高雄港　2起重機倒塌貨櫃噴飛
紓困4.0來了　因疫情停業「員工每人補貼4萬元」
台大醫院又有醫護確診！同病房「陪病者多人陽性」
快訊／高雄港起重機倒塌！多個貨櫃噴落　目擊者驚喊：上面有人
台中首例確診死亡！北屯家族78歲爺病逝　一家9口全染疫未見最
快訊／房貸、車貸、信用卡最長可緩繳6個月　蘇貞昌加碼84項措
快訊／衛福部紓困五大對象出爐　育有未滿2歲童補貼1萬
夫妻下班遭麥拉倫撞成焦屍！　女兒到場悲痛哭癱

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

藝文紓困4.0「這些人」3萬元直接入帳！申請方法看這裡

「教育、運動8大類紓困」看過來！6張圖秒懂申請資格、如何領取補貼

只休養1天！雙和「腹部遭刺護師」堅持回崗位：我有職責再上場幫忙

2021亞洲大學最新排名！台灣8所進前100名...台大第20居冠

直擊京元電快篩變恐怖群聚！7300人「一車車載來」　還比讚合照

快訊／高雄「8家長照機構」篩出陽性個案　PCR複驗全陰性

火神的眼淚真實版！　打火英雄悲訴：農地違章變成消防員墳墓

台大醫院證實又有醫護確診！調查驚見同病房「陪病者多人陽性」

直擊／即時影像今上路！濱江、雙連市場人潮冷清　攤商：業績很慘

台中首例確診死亡！北屯家族78歲爺病逝　一家9口全染疫未見最後一面

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

新店紅牌重機「高速闖紅燈」　撞上綠燈轎車！騎士噴飛10公尺

吳慷仁防疫在家惹怒邵雨薇！　失控手滑...女友開罵：不想理他

柯震東「老婆們~晚安」被粉絲唸到起身刷牙　尿尿聲全都錄「預告72小時不斷電直播」

看到朱學恒送「諷刺花籃」傻眼！　網紅486先生開砲：有必要這樣詛咒？

藝文紓困4.0「這些人」3萬元直接入帳！申請方法看這裡

「教育、運動8大類紓困」看過來！6張圖秒懂申請資格、如何領取補貼

只休養1天！雙和「腹部遭刺護師」堅持回崗位：我有職責再上場幫忙

2021亞洲大學最新排名！台灣8所進前100名...台大第20居冠

直擊京元電快篩變恐怖群聚！7300人「一車車載來」　還比讚合照

快訊／高雄「8家長照機構」篩出陽性個案　PCR複驗全陰性

火神的眼淚真實版！　打火英雄悲訴：農地違章變成消防員墳墓

台大醫院證實又有醫護確診！調查驚見同病房「陪病者多人陽性」

直擊／即時影像今上路！濱江、雙連市場人潮冷清　攤商：業績很慘

台中首例確診死亡！北屯家族78歲爺病逝　一家9口全染疫未見最後一面

iPhone 13新色「寶寶藍」、芭比粉太美！傳電池容量將大升級

收容所視訊幫毛孩找家！呆萌橘貓一個眼神　疫情中找到溫暖的家

BMW新一代M2改款內容曝光　480匹後驅手排維持M-Car精神

拓荒者G6將增加球迷入場至1萬人　主帥：能幫助我們逆轉

瞬間4隻撲上來！雲林浪狗群聚咬傷運動翁　防疫所介入誘捕

快訊／基隆男跨護欄跳入田寮河　被救起已無生命跡象

太陽確定保羅將出戰G6　總管：他準備好與湖人對決

藝文紓困4.0「這些人」3萬元直接入帳！申請方法看這裡

「教育、運動8大類紓困」看過來！6張圖秒懂申請資格、如何領取補貼

小男友昏倒路邊　賴東賢「一把抱住」粉絲暈：畫面太香！

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

6月大規模接種！怎麼打疫苗重點一次看

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

插管病患遭噴濺！急診醫：欠陳時中一條命

即／高雄某棟大樓「8家長照機構」出現快篩陽性個案

文大學生「翻垃圾桶找食物吃」　學校回應了

京元電39人確診　爆「公司禁員工戴醫療口罩」

本土又暴增！台大醫曝「隱藏危機」

高雄里長傳A片到災情通報群！　職員截圖爆料

PCR陽性卻常登機！立榮旅客確診

疫苗施打順序　前台大醫喊學習英國：似乎賭對了

朱學恒送完花直播斗內金額曝光！破頻道紀錄

快訊／忠孝醫院急診科醫師傳確診　院方長官遭爆隱瞞

更多熱門

相關新聞

雲林遭罰民眾可噴2下免費酒精

雲林遭罰民眾可噴2下免費酒精

國內新冠狀病毒本土感染疫情嚴峻，第一線執勤員警站在抗疫的第一線，配合投入各項防疫工作，且需要面對不特定之群眾。雲林縣警察局特別配發隨身瓶消毒酒精，讓員警在工作中，為自己與民眾保持高度防疫作為。警方表示，酒精除員警隨身自用外，如有開立罰單需民眾簽名也主動幫民眾「噴幾下」使用。

快訊／文化大學14人PCR結果出爐！　「全部都是陰性」

快訊／文化大學14人PCR結果出爐！　「全部都是陰性」

快訊／淡水馬偕院內感染13人確診　侯友宜回應了

快訊／淡水馬偕院內感染13人確診　侯友宜回應了

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫自主封城PTT

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

6月大規模接種！怎麼打疫苗重點一次看

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

插管病患遭噴濺！急診醫：欠陳時中一條命

台江大道「超跑麥拉倫」死亡車禍　爆炸照片曝光

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

日本：6月下旬將提供台灣AZ疫苗

想借紓困10萬投資　女友狂勸！網一面倒讚爆

館長怒揭民進黨鐵粉「護航大招」：講輸就噴這句

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

害怕AZ副作用？醫：輝瑞、莫德納更不舒服

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

《火神》悲劇「第1集開頭早暗示」

更多

最夯影音

更多
周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生
德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面