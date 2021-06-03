防疫疲勞了！只敢躲在家他守到心累　「打算正常生活」遭噓爆

▲原PO直說，再把自己整天關在家，他可能會焦慮到瘋掉。（示意圖／pxhere）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情上個月突然大爆發，甚至短短幾天，國內防疫等級就上升到第三級，嚇得許多人只敢待在家。不過就有一位網友在PTT的WomenTalk板上分享心情，說他連續躲在家躲了好一陣子，期間只出門採買過兩次，但現在看疫情沒有要停，忍不住直說「我真的累了，明天開始我打算正常生活了。」

這位網友PO出心情文「防疫疲勞了」，文中表示「連續躲家裡躲了好一陣子，這段期間只出門採買過兩次」，而且他還刻意挑沒什麼人的小雜貨店，其他地方就配合防疫盡量不去，頂多有一次順路去麵店外帶東西回家吃。接著他不禁嘆氣，「看疫情沒有要停的樣子，政府又不知道在做什麼，我真的累了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他直說自己打算要開始正常生活，但還是會照著規定做，「反正就不要聚會+口罩戴著，其他一切隨緣，染疫死亡率就那樣而已」，認為再繼續自主封城下去，他反而會焦慮到先把自己搞瘋。貼文一出，立刻引起許多人議論，也造成兩派吵翻。

▲疫情爆發，不少人都只敢待在家。（示意圖／Pixabay）

就有人批原PO心態不可取，「我也都在家，還是得堅持下去啊」、「這樣就疲乏就焦慮了？看看國外這樣多久了」、「防疫必然成為新的生活方式，這不叫疲勞，妳只是還沒有改變生活方式的覺悟。」也有網友認同道，「講白一點，一天車禍死傷人數都超過疫情，但好像沒聽到有人不敢出門」、「正常生活就好+1。」

其中，還有人分享自己的看法，「我也被迫改變了許多，原本每天晚上安排的自主運動練習也都停止了，雖然有點難適應，可是想到很多一線基層人員是真的很努力在防疫，我就會覺得只是待在家的自己太幸福了」、「現在是要長期抗戰了，心理健康很重要」、「別把自己崩太緊，防疫是長期戰，養好良好生活習慣比短暫高強度防疫更重要。」