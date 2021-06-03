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快訊／中和印刷廠爆57移工8人確診！全員住工廠2樓宿舍恐成破口

▲新北市長侯友宜視察移工宿舍防疫。（圖／記新北市勞工局提供）

▲移工宿舍。（示意圖）

記者羅婉庭／新北報導

疫情持續擴散，新北市中和區2日傍晚傳出印刷業8位移工確診訊息。對此，新北市勞工局表示，57名移工中已有8名確診，其中7名已移至檢疫所治療，有1名尚在宿舍1人1室居家隔離中，尚有8名移工還未做快篩，其餘41名移工快篩一採結果為陰性。

勞工局指出，該工廠57名移工居住於工廠2樓，4到6人一間房，工廠目前停工狀況，並要求員工自主健康管理。勞工局已請雇主盡快安排還未做快篩的8名移工進行篩檢，已入住檢疫所的7名確診移工，均每日電話聯繫移工關懷目前狀況。

勞工局提醒，一旦發現有員工確診，廠方應立即協助全體員工進行普篩，並掌握篩檢結果進行後續防疫作為。否則依據「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」第19條規定，若未妥善安排移工居家隔離及生活照顧事宜，違反「就業服務法」第57條第9款規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並廢止聘僱許可。

勞工局長陳瑞嘉表示，如果雇主安排移工一人一室居家隔離有困難，勞工局可協助雇主，將移工轉介至防疫隔離宿舍，以避免多人共居造成群聚感染。

陳瑞嘉補充，依勞工局現行防疫SOP，只要接獲移工確診通報，即會啟動關懷機制，積極追蹤雇主防疫作為，確認是否有依相關防疫規定落實清潔消毒，並提醒與確診者有接觸的移工，應注意自主健康管理。如有相關症狀或快篩陽性者，應安排1人1室進行居家隔離，雇主應確實負起生活照顧責任，以避免群聚感染風險。

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