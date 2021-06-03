疫苗施打順序　前台大醫喊學習「英國大膽賭注」：似乎賭對了

記者陳俊宏／綜合報導

對於疫苗議題，前台大感染科醫師林氏璧今天（3日）表示，台灣目前因為疫苗不足，施打順位上難免引起爭議，「我個人提供一點淺見，其實不妨學習英國…英國去年12月做如此大膽的賭注，回頭看起來似乎賭對了！」

林氏璧今在「日本自助旅遊中毒者」臉書說，大家稍安勿躁，繼續努力防疫，這可能是場持久戰，直到疫苗的施打率上來，請大家做好心理準備；過去一年世界各國早已看到，新冠病毒在長照機構造成的群聚感染是災難。

林氏璧表示，他同意長照機構的照顧者應該要提前疫苗的注射順位，而長照機構住民的老人家順位也應該提前，因為一般老人家可以躲在家裡，但長照機構老人家有這樣群聚感染的高風險；台灣原本的疫苗施打順位是基於原本境外移入感染為主之下的規劃，但既然已經進入社區感染階段，這個施打順位有徹底檢討的必要，易重症的老人家可能要往前提。

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▼一圖秒懂打不打得到疫苗。（圖／記者曾筠淇製）



林氏璧指出，不過，台灣目前因為疫苗不足，施打順位上難免引起爭議，他個人提供一點淺見，其實不妨學習英國讓多半需要的人都先打到第一劑，盡量讓多一點的人有基本的保護力，連莫德納的第二劑都延後到8周後。

林氏璧說，英國去年12月做如此大膽的賭注，回頭看起來似乎賭對了！近來追蹤輝瑞相隔8周施打，保護力還是可以提到9成以上。

雙北發生長照機構群聚事件，還有住民死亡，市長柯文哲、侯友宜皆喊出長照機構人員優先接種疫苗。中央流行疫情指揮中心2日說明，目前針對年長、重症高風險族群接種疫苗順位往前移，初步規劃將原本列第6順位的長照人員改列第5順位，另將75歲以上更高齡的長者單獨增列第6類對象，目前還在簽核作業中。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

