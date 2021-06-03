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大邱自購疫苗內幕曝！網友直呼離譜「蠢蛋」　中央：市長恐遭詐欺

▲▼南韓2月26日開放新冠疫苗接種，圖中黃衣者為大邱市長權泳臻。（圖／CFP）

▲南韓2月26日開放新冠疫苗接種，圖中黃衣者為大邱市長權泳臻。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

台灣本土新冠疫情肆虐，各地傳出疫苗荒，地方政府與企業準備向藥廠自購疫苗，引發熱烈討論。不過，就連南韓也傳出類似爭議，大邱市府透過接洽外國貿易公司，自購3千萬劑輝瑞疫苗，遭中央駁斥「非正常途徑」。如今，南韓防疫當局今（3）日接受電台訪問時更質疑，大邱市府恐怕陷入詐欺騙局。

根據韓媒《Edaily》報導，南韓中央事故收拾本部社會戰略班長孫映萊（손영래）於3日上午接受電台TBS時事廣播節目「金於俊的新聞工廠」訪問時分析細節。

他表示，「大邱市府主動透露，外國貿易公司向市府與當地醫療團體提議的消息，我們對此皆甚感懷疑，就連（中央）政府在採購疫苗上都面臨相當困境，區區外國貿易公司怎可能供應疫苗，於是我們向輝瑞公司詢問。」

▲▼輝瑞藥廠只與各國中央政府洽談疫苗採購事宜。（圖／路透社）

▲輝瑞藥廠只與各國中央政府洽談疫苗採購事宜。（圖／路透社）

孫映萊說明，「根據昨（2）日從輝瑞本公司收到的答覆。輝瑞表示，他們只向各國（中央）政府與世衛組織（WHO）等國際機構供給疫苗；至於在南韓，則是並未承認任何第三方團體提出的採購進口、販賣、流通等要求。由於貿易公司並非正式的流通途徑，其宣稱的輝瑞疫苗真偽受到質疑。」

孫映萊補充，「輝瑞也在答覆中表示，由於該貿易公司並非屬於他們的供應鏈，因此其疫苗究竟是否為輝瑞正品、亦或偽造，恐怕值得懷疑。」

節目主持人金於俊問道，「我不禁懷疑，這是否是一場騙局？」。孫映萊答道，「不排除有這種可能，目前輝瑞本公司也表示將針對該間外國貿易公司取得疫苗的真實性展開調查，且可能會根據調查結果尋求法律途徑。」

孫映萊透露，其實早前就有國家中央政府或地方政府遭遇類似的「疫苗詐騙」，此次大邱輝瑞疫苗雖是首次，不過光是AZ疫苗過去就曾發生5、6次，「目前全球生產新冠疫苗的藥廠，都只與各國（中央）政府洽談採購計畫，由於疫苗需求量相當廣，且須強烈控管疫苗供應，因此藥廠無須委託第三方途徑來分散供應鏈。」

▲▼大邱最近出現數起群聚感染。（圖／達志影像／newscom）

▲大邱最近出現數起群聚感染。（圖／達志影像／newscom）

對此有網友表示，「就連各國政府與國際組織都爭先恐後搶購疫苗，區區一個『貿易公司』竟能牽線輝瑞，開通人口數僅250萬的地方政府供應鏈？不管誰來看都是場詐欺吧？能被騙根本是蠢蛋！」

另一網友表示，「日本就連厚生勞動省大臣要求疫苗供應，都被輝瑞狠狠拒絕，要求須由總理出面來談，輝瑞抬高價碼任各國政府吃閉門羹，你說竟能夠過民間業者獲取3千萬人份量的疫苗......市長權泳臻的腦袋是拿來裝飾用的嗎？」

《韓聯社》指出，大邱市的新冠疫情再達高峰，因娛樂場所、酒店出現群聚感染，光是3日就通報新增74起確診案例，創下去年3月19日以後的最高紀錄。

►大邱市自購3300萬劑疫苗　南韓政府「下令禁用」！輝瑞要查了

宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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