日疫苗援台90%挺爆！矢板明夫曝「試水溫內幕」　中國擋不住

20210603 放言聯播網 《蔻蔻早餐》 20210603 放言聯播網 《蔻蔻早餐》 今天電話專訪的來賓 日本產經新聞台北支局長矢板明夫 日本政府支援台灣疫苗，中共跳腳痛罵、台灣有人扯後退！背後原因分析大公開 每周一至周五上午八時起至八時50分，蔻蔻姐主持的《放言》聯播網「蔻蔻早餐」節目在本版直播，歡迎各位臉友觀看指正，並留言交流，多多分享。 由周玉蔻發佈於 2021年6月2日 星期三

記者吳美依／綜合報導

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫今（3）日接受網路電台《蔻蔻早餐》採訪，透露日本將疫苗提供給台灣的內幕。他表示，日本政府刻意披露消息，是為了觀察日本、中國與台灣的輿論反應，竟發現國內民眾支持率高達9成以上，因此才決定證實並落實此政策，「中國再反對，基本（上）沒有用了」。

矢板明夫透露，《產經新聞》5月28日獨家報導此消息時，「日本政府內部其實還在討論中」，但刻意先釋出消息，透過媒體報導，蒐集輿論情資。他指出，雖然北京對此絕對不會樂觀其成，但日本政府仍須評估反彈力道究竟有多大。

▲日本首相菅義偉計畫將日本獲取的AZ疫苗捐給台灣與COVAX。（圖／路透社）

矢板明夫表示，日本雅虎當時立刻湧入5、6千則留言，「基本上90%以上都是贊成的，而且要快點，急著送到台灣去」。他提到，日本政府整體評估後認為此政策可行，加上蔡英文政府的台日關係處理得宜，「日本輿論基本上可以說是完全支持」，成為影響決策的重要因素。

矢板明夫也提及日本政局，執政黨自民黨近日建議中央採購疫苗送至台灣，且選舉將近，「親中在日本是完全沒有票的」，因此也沒有政治人物公開反對。他聽說，日本政府向英國阿斯特捷利康（AZ）洽談修改合約，以利將疫苗轉送至台灣時，似乎受到中方施壓，但根據日本政府公開表態的情況來看，「這些壓力應該是沒有很大問題，可以應付的」。

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