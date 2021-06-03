▲41萬劑AZ疫苗5月28日起分批開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者嚴云岑／台北報導

新冠本土病例一個月內暴增數千例，國人也期盼盡快打疫苗，不過對於「孕婦能否接種」仍有風險顧慮。台灣周產期醫學會日前邀集數家醫學中心產科專家，凝聚出3點共識，除了提醒孕婦接種前應與醫師討論接種疫苗的利益、風險外，更建議如果能選擇廠牌的話，應該優先考慮這兩支疫苗。

該項共識由台灣周產期醫學會理事長、台北長庚醫院婦產科系主任洪泰和醫師邀集高雄醫學大學附設中和醫院婦產部詹德富醫師、馬偕紀念醫院婦產部黃建霈醫師、台大醫院婦產部施景中醫師、高雄長庚醫院婦產部產科主任鄭欣欣醫師等產科專家共同訂定。

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學會指出，相較於沒有感染的孕婦來說，孕婦感染新冠肺炎後會有比較高的風險惡化成重症、發生早產、以及新生兒入住加護病房。根據國外逾3萬例孕婦接種新冠肺炎疫苗的臨床經驗，在孕期任何階段接種疫苗，並不會增加流產、胎兒畸形、早產、胎死腹中、或其他妊娠併發症的風險。

學會也建議，研究顯示，現有的疫苗都能夠提供適當的免疫保護力。基於迄今已發表的安全性報告，孕婦接種新冠肺炎疫苗，如果有選擇的話，建議優先考慮mRNA疫苗（輝瑞/BNT或莫德納）。不過，孕婦接種疫苗前，應與醫師討論接種疫苗的利益、風險、以及注意事項，並理解相關醫療指引可能因新的醫學證據而做調整。

▲孕婦打新冠疫苗「學會3點共識」，台大醫建議有得選「先打這2支」。（圖／pixabay）

高醫婦產部醫師詹德富提到，美國婦產科醫學會和世界衛生組織都指出，備孕、懷孕、以及哺餵母乳並不是施打疫苗的禁忌。尤其國外已經有超過3萬名以上孕婦接種過新冠肺炎疫苗，甚至有研究報告顯示，孕婦施打新冠肺炎疫苗，特別是在第三孕期施打的人，可以在新生兒身上測到保護的抗體，可能對新生兒可以產生防護作用。

馬偕醫院婦產部醫師黃建霈則表示，高齡、肥胖、或同時有糖尿病、高血壓、子癲前症等孕婦感染新冠肺炎後重症的機會更高，在疫情流行的時候，更應該考慮接種疫苗來保護自己，這一點對在第一線工作的醫護防疫人員、或是工作上必須經常接觸不同人群的孕婦來說更為重要。在將來疫苗較為足夠時，政府可以考慮將孕婦也列為優先接種疫苗的族群之一。

台大醫院婦產部醫師施景中指出，孕婦施打新冠肺炎的副作用與其餘健康人相似，例如發燒，肌肉酸痛，或類似流感的倦怠感，一般1至2天內會消失，可服用普拿疼來緩解。

施景中也提到，發燒雖然是無害症狀，但發燒太高或持續過久，都有可能影響胎兒，因此若未緩解，應立即尋求婦產科醫師協助。AZ疫苗的施打在英國系統有很好的經驗，但仍有非常罕見的血栓風險，如果有其它疫苗選擇，40歲以下的孕婦應先考慮使用輝瑞/BNT或莫德納。假使注射AZ疫苗後，產生嚴重頭痛或腹痛，服用普拿疼後也無法緩解，應就醫尋求協助。

洪泰和醫師強調，孕婦要不要接種新冠肺炎疫苗，應該視個人情況，評估過可能的風險和好處後再施打。如果有疑問的話，也可以和醫生討論過後再做決定。