日本不怕惹怒中國！「疫苗外交」豪捐台灣AZ疫苗　親中派議員也支持

記者羅翊宬／綜合報導

日本首相菅義偉昨（2）日出席COVAX疫苗高峰視訊會議時，親口證實將會於6月下旬將日本政府獲取的阿斯特捷利康（AZ）疫苗3千萬劑提供給台灣與COVAX，儘管尚未說明確切數量，卻使日本國內超過9成民眾支持此項決定，認為是「日本對台灣報恩的機會」，就連親中派議員也無人反對。

▲菅義偉計畫將日本獲取的AZ疫苗捐給台灣與COVAX。（圖／路透社）

根據日媒《ANN》、《每日新聞》報導分析，日本與AZ簽約年內取得1億2000萬劑疫苗，菅義偉的此項決定其實不單僅止於人道救援，更重要的是如何透過「疫苗外交」，為日本的國際地位扳回一成，且針對中國的疫苗「大外宣」進行絕地大反攻，從戰略上在每個層面積極防堵中國勢力。

網路電台節目《蔻蔻早餐》周玉蔻今（3）日訪問日媒產經新聞台北支局長矢板明夫，他向周玉蔻表示，其實日本國內超過9成的民眾皆一致支持政府送台灣AZ疫苗一事，不僅政治界罕見地一面倒支持，就連親中派議員也深刻清楚，若太過於親近中國，其實選民是不太會買單的，因此也不反對此項決議。

有消息指出，台灣當局期盼日本政府能於6月中旬後提供AZ疫苗，雙方正在為此進行協商。據悉，菅義偉為求提升日本國際形象，宣布捐出8億美元給COVAX，累計捐款為10億美元，僅次於美國捐出的25億美元。

另外，《產經新聞》在專欄指出，台灣與日本是「患難見真情」的鄰居，過去雙方在面臨急難時皆會即時伸出援手，包括311大地震時台灣最快捐善款給日本，以及去年疫情爆發時中國管制口罩出口，台灣捐贈約200萬片醫療用口罩給日本，緩解日本國內的口罩荒，而今是「報恩的良機」，期盼日本政府能儘速且捐較多疫苗給台灣。

★《宇宙人外信》

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