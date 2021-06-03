女空軍遭性騷後輕生！淚勸豬哥學長「別這樣」　軍方疑吃案護航

▲南韓空軍女副士官遭資深學長性騷後選擇輕生，國防部長徐旭前往京畿道華城市國軍首都醫院靈堂向死者家屬致哀。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓空軍一名女性副士官今年3月慘遭部隊內資深中士性騷擾、撫摸身體，事後向上級申訴，卻被對方要求當此事「從未發生」，還被迫與加害者共處同一部隊，形同二度傷害，儘管她多次尋求心理諮商，卻還是於5日21日以極端方式輕生，隔日屍體被發現，經過9天後，軍事警察才決定扣押加害者手機進行調查。

根據《News1》、《韓聯社》等多間韓媒報導，位於忠清南道瑞山市的空軍20戰鬥飛行團，發生一樁離譜的權威型性騷案，李姓女中士今年3月5日被資深學長張姓中士強迫參加隊內聚餐，豈料返回宿舍的路途上，卻在休旅車後座上慘遭對方撫摸身體，還被要求觸摸對方特定身體部位，兩人對話被行車記錄器錄下。

負責開車的後輩副士官（下士）呈現場唯一目擊證人，不過他在接受軍事警察調查時卻聲稱，當時並未意識到這算是「性騷擾」，可能成為導致此案遭軍方輕忽的一項因素。3月15日，在首場的加害者偵訊調查時，張姓中士只承認部分嫌疑，對於李姓女中士的具體描述，則辯稱「不記得了」，兩人在說法上大相逕庭。

根據國會議員李埰益（이채익，國民力量）得手的資料，空軍軍事警察決定不予以羈押張姓中士、且也不扣押張姓中士的手機。死者家屬表示，李姓女中士當時無法忍受遭到性騷擾，在強行下車後，曾立刻致電給一同出席晚宴的上級長官。

▲南韓軍隊內，女兵遭性騷擾的案件頻傳。（示意圖，非當事人／達志影像／美聯社）

《中央日報》引述軍方今（3）日的說法指出，其實軍方早在3月就已經取得當時行車紀錄器的錄音檔，李姓女中士遭性騷擾時曾以堅定口吻回絕，「不要再這樣了！之後您到底想怎麼面對我，才會對我這樣呢？」。《TV朝鮮》更爆料，軍事警察在事發不久後，便立刻取得行車記錄器影像。

另外，李姓女中士4月15日接受軍方內部性騷擾心理諮詢時，曾數度表達輕生的念頭，甚至還曾前往瑞山市性暴力諮詢中心，接受為期2周的治療，不過諮詢中心卻在報告表示，李姓女中士並未出現輕生徵兆，導致軍方直到其死前的20天內，未採取任何心理諮商等措施。

對此，總統文在寅3日針對該起軍方性騷案表示，想起生前感到絕望的被害者時甚感心痛。青瓦台發言人朴炅美表示，文在寅已下達指令，務必從嚴調查。

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