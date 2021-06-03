　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美前國安顧問：若北京採取武力行動　日本可能出手保衛台灣

記者葉睿涵／編譯

美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）在6月1日，於美國加州尼克松基金會（Nixon Foundation）舉行的專題討論中表示，如果北京採取武力犯台，那日本將加強軍事行動，保衛台灣。

據《南華早報》報導，博明是川普政府中，制定強硬對華政策的關鍵人物之一，他1日在加州的一個討論會中表示，「日本軍方有一句話：台灣的防禦就是日本的防禦，因此如果中國真的對台灣採取行動，打算以武力統一台灣，那日本很有可能將加強軍事行動，以保衛台灣。」

▲▼中國解放軍。（圖／CFP）

▲博明認為，若中國武統台灣，那日本將會出手。（示意圖／CFP）

在博明發表此番言論前，中國戰機曾多次進入台灣的西南防空識別區，而美國、日本、印度和澳洲也在今年3月，舉行了首次的四邊安全對話（QUAD）。在該會議中，4國元首分別討論了中國對該組織成員國的「侵略」與「脅迫」，同時也發表聲明指出，4國「以民主價值觀為基礎」，並將積極推動航行與飛行自由。

前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和前國安顧問歐布萊恩（Robert O 'Brien），也同樣是尼克松基金會專題討論的與會者。2人對拜登推進QUAD的方式表示支持，反映了美國政府在對華政策上的整體連續性，以及美國2黨對中國的共識。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
疫情出現新高峰！　陳時中警告：端午連假不要返鄉
今公布583例本土「新北265最多」　各縣市分佈曝光
鬆懈了！今增583例本土　陳時中：年輕人染疫增加
今增17死！　40多歲女確診8天往生
快訊／今增585確診「364本土、219校正回歸」　陳時中：
LIVE／台灣已和嬌生建立窗口　陳時中最新說明
五股里長打完疫苗還確診！　妻子也發燒中鏢
台鐵列車長確診！　篩檢陰性PCR又轉陽
我家在熱區嗎？哪有篩檢站？　這網站一查就知
日本外相：疫苗助台是急迫需要！本月將有捐贈計畫
桃園機場人潮「沙丁魚式塞爆」！　地勤曝內幕：飛一張要20萬
疫苗曙光！台灣已和嬌生建立窗口　佛光山：談完我們就付錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度2歲神童背出205國家首都！　88秒超狂影片震驚2.6萬人

女空軍遭性騷後輕生！淚勸豬哥學長「別這樣」　軍方疑吃案護航

BBC揭3問題釀疫苗危機　台灣「法規成痛點」！陷執政、外交窘境

她登機秒睡死！醒來驚覺「飛到反方向2300公里外」　嚇傻：怎回家

疫苗助台是「迫切需求」！日本外相證實：預計本月實施捐贈計畫

長期遭色老闆性侵！　女服務生憤怒「切下生殖器」帶去警局報案

美前國安顧問：若北京採取武力行動　日本可能出手保衛台灣

人妻和小王聯手殺丈夫　6歲女兒告訴警察：爸爸被埋在廚房地下

以色列「造王者」攜手野黨成功逆反！　終結納坦雅胡12年獨權

科興疫苗讓巴西4.6萬人小鎮4個月內起死回生！63歲婦拒打成唯一重症

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

柯震東「老婆們~晚安」被粉絲唸到起身刷牙　尿尿聲全都錄「預告72小時不斷電直播」

吳慷仁防疫在家惹怒邵雨薇！　失控手滑...女友開罵：不想理他

新店紅牌重機「高速闖紅燈」　撞上綠燈轎車！騎士噴飛10公尺

看到朱學恒送「諷刺花籃」傻眼！　網紅486先生開砲：有必要這樣詛咒？

印度2歲神童背出205國家首都！　88秒超狂影片震驚2.6萬人

女空軍遭性騷後輕生！淚勸豬哥學長「別這樣」　軍方疑吃案護航

BBC揭3問題釀疫苗危機　台灣「法規成痛點」！陷執政、外交窘境

她登機秒睡死！醒來驚覺「飛到反方向2300公里外」　嚇傻：怎回家

疫苗助台是「迫切需求」！日本外相證實：預計本月實施捐贈計畫

長期遭色老闆性侵！　女服務生憤怒「切下生殖器」帶去警局報案

美前國安顧問：若北京採取武力行動　日本可能出手保衛台灣

人妻和小王聯手殺丈夫　6歲女兒告訴警察：爸爸被埋在廚房地下

以色列「造王者」攜手野黨成功逆反！　終結納坦雅胡12年獨權

科興疫苗讓巴西4.6萬人小鎮4個月內起死回生！63歲婦拒打成唯一重症

李毓芬中空「下半身透視」辣翻！柯震東一看反應超真實…私下互動曝

疫情出現新高峰！陳時中喊話：端午連假不要返鄉、避免長距離移動

史上難得一見！網壇「三巨頭」同日出賽　喬帥打頭陣

雲林首創科技人流群聚偵測　監控防疫高危險區

採購BNT疫苗「仍是進行式」　謝志偉：藥廠有誠意、也有苦衷

今日增17死！40多歲女有萬華活動史　「PCR陰轉陽」確診8天往生

今公布583例本土「新北265例最多」　各縣市分佈曝光！

台南又見打麻將群聚...長髮薄紗女應門　警：已經宣導那麼久了

嚴基俊曾演「韓版陳時中」！對抗3天致死率100%狂犬病毒

今確診+校正回歸「共583例本土」　陳時中：年輕人染疫比例增加

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

國際熱門新聞

日本：6月下旬將提供台灣AZ疫苗

人為外洩病毒理論若成真重創全球！比車諾比核災強10倍

美8千萬劑疫苗將釋出　國務卿：最快3日宣布

日本擬提供台灣疫苗 日媒籲儘速多供應以報恩

日疫苗援台內幕曝光！中國擋不住

5倍濃度疫苗原液注射進體內　日本發生接種失誤

沒興趣買中國疫苗！瓜地馬拉支持友邦台灣

日本不怕惹怒中國！親中議員支持捐台疫苗

看家中監視器怕爆！櫥櫃竟住陌生女人

夫妻6個月睡壞3張床　換姿勢就塌了

直擊「大規模打完疫苗」美國現況！一堆人無罩

大邱購疫苗內幕曝！韓中央：市長恐遭詐欺

莫德納將產劑量減半疫苗！仍可防變種病毒

熊出沒！她衝刺「推牠下圍牆」紅了

更多熱門

相關新聞

美國新冠疫苗施打加速，已超過五成人口施打第一劑，此外，拜登提出新基建計畫與美國家庭計畫，使得美國REITs各產業皆同步復甦，第一季財報近八成優於預期，創史上最佳季度，另外，幾乎所有商業租賃契約都有防通貨膨脹的條款，租金會隨著高通膨而增加，REITs不畏通膨壓力，吸引國際主被動基金湧入美國REITs。

TOYOTA Corolla Cross美規版現身

TOYOTA Corolla Cross美規版現身

歐盟入境限制白名單曝光　亞洲5國入列

歐盟入境限制白名單曝光　亞洲5國入列

大邱自購疫苗曝內幕！中央：市長恐被詐欺

大邱自購疫苗曝內幕！中央：市長恐被詐欺

蓋茲新核電廠選址懷俄明州　可供電500兆瓦

蓋茲新核電廠選址懷俄明州　可供電500兆瓦

關鍵字：

美國北美要聞日本日韓要聞中國

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

6月大規模接種！怎麼打疫苗重點一次看

插管病患遭噴濺！急診醫：欠陳時中一條命

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

台江大道「超跑麥拉倫」死亡車禍　爆炸照片曝光

即／高雄港70碼頭起重機倒塌貨櫃噴落

快訊／農漁民紓困「每人一萬」直接入帳　估148萬人受惠

日本：6月下旬將提供台灣AZ疫苗

想借紓困10萬投資　女友狂勸！網一面倒讚爆

自營作業者最高補貼3萬！申請條件出爐　預估185萬勞工受惠

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

《火神》悲劇「第1集開頭早暗示」

更多

最夯影音

更多
周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生
德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面