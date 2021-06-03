美前國安顧問：若北京採取武力行動　日本可能出手保衛台灣

記者葉睿涵／編譯

美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）在6月1日，於美國加州尼克松基金會（Nixon Foundation）舉行的專題討論中表示，如果北京採取武力犯台，那日本將加強軍事行動，保衛台灣。

據《南華早報》報導，博明是川普政府中，制定強硬對華政策的關鍵人物之一，他1日在加州的一個討論會中表示，「日本軍方有一句話：台灣的防禦就是日本的防禦，因此如果中國真的對台灣採取行動，打算以武力統一台灣，那日本很有可能將加強軍事行動，以保衛台灣。」

▲博明認為，若中國武統台灣，那日本將會出手。（示意圖／CFP）

在博明發表此番言論前，中國戰機曾多次進入台灣的西南防空識別區，而美國、日本、印度和澳洲也在今年3月，舉行了首次的四邊安全對話（QUAD）。在該會議中，4國元首分別討論了中國對該組織成員國的「侵略」與「脅迫」，同時也發表聲明指出，4國「以民主價值觀為基礎」，並將積極推動航行與飛行自由。

前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和前國安顧問歐布萊恩（Robert O 'Brien），也同樣是尼克松基金會專題討論的與會者。2人對拜登推進QUAD的方式表示支持，反映了美國政府在對華政策上的整體連續性，以及美國2黨對中國的共識。

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