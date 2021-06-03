三級警戒「端午節能祭祖嗎」　網轟：7天換你進神主牌！推1招有解

▲許多人已取消端午祭祖儀式。（示意圖／記者林悅翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

端午節吃粽子，許多人也會藉由返鄉祭祖的活動，與遠房親戚團聚吃飯。不過有女網友發文，「端午節能群聚祭祖嗎？」文章貼出後，掀起一票網友白眼反譙，「到底活人重要還是死人重要」、「想家族一起被清零的話，可以考慮」。

一年一度的端午節（6月14日）即將到來，以往親戚們會回鄉祭祖，然而新冠疫情炸鍋，三級疫情警戒延長至14日，就是為了要防堵案例擴散。然而一名女網友在臉書《新竹大小事》好奇發問，「端午節能群聚祭祖嗎？」

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文章曝光後，底下網友全罵爆，「不行， 當初訂在6/14就是避免端午群聚」、「防疫沒做好直接跟祖先群聚」、「祖先是在心裡緬懷的，不是叫你染疫去找他的」、「群聚祭祖，七天後你就在明年的供桌牌位上群聚了，你是問心酸，覺得活膩了嗎？體諒一下第一線人員好嗎」、「彰化有一個群聚傳染是北部下去打牌群聚的，你也不敢保證全親戚都沒人中獎吧，運氣不好整個家族一起隔離喔，更別說老人家了」、「我比較擔心買肉粽的人潮」。

▲網友全怕爆！（圖／翻攝新竹大小事）

對此，有網友建議可派一人前往祭拜，大家再透過視訊祭祖，一樣也能達成目的，「Google meet視訊祭祖」、「再家裡，召喚祖先過來，架好視訊，這樣就可以解決了」、「我娘家爸媽說用視訊拜祖先，以必免群聚」。

根據傳染病防治法第37條指出，民眾違反室內5人以上、室外10人以上的聚會禁令，恐處以新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。至於三級疫情警戒是否能在14日安然解除？台北市長柯文哲坦言，「這就是個問題，能不能解除，當然是可以，就是確診人數一下子飆上去而已。」