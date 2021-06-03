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日擬「直接提供」台灣AZ疫苗！　日網讚爆：當然要優先給真朋友

記者王佩翊／編譯

台灣本土疫情爆發卻遲遲無法取得足夠的疫苗量，日本當局基於台日互助關係與人道理由，決定向台灣提供部分AZ疫苗，目前已經和英國藥廠AZ協議，最快6月底便能實現。日本政府也透露，雖然一開始有意透過COVAX進行調度，但最終決定和藥廠協商，採取直接提供疫苗給台灣的方式。對此，日本網友也大表贊成，更呼籲日本政府動作越快越好，必須盡快協助日本的「友好國」。

▲▼南韓從2月26日起開始向療養院患者、醫護人員等施打AZ疫苗。（圖／路透社）

▲日本將在6月底前提供台灣疫苗，目前雙方仍在積極協調細節。（圖／路透社）

根據《每日新聞》引述政府內部人士報導，「台灣當局希望在6月中之後獲得疫苗，而我們也盡量配合，目前正在進行協調。」據悉，此案日本當局原先有意透過COVAX提供，但後續已決定要直接提供疫苗給台灣。而日本提供疫苗給台灣除了是基於人道考量外，也被認為是要制衡企圖透過國產疫苗進行疫苗外交的北京當局。

▲▼日本首相菅義偉。（圖／路透）

▲日本首相菅義偉。（圖／路透）

日本政府5月21日緊急批准莫德納與AZ疫苗，但由於國外出現血栓副作用案例，目前仍未將AZ疫苗列入公眾疫苗施打。日本與AZ藥廠簽訂1.2億劑的疫苗合約，然而事實上，光是輝瑞疫苗與莫德納疫苗早已足夠日本人民施打2劑，因此才會研擬將超出日本接種對象數量的疫苗分配給其他國家與地區。

對此，日本網友表示，「對日本而言，台灣是最友好的國家，至今為止台灣人給了我們很大的幫助，在這種時候更應該報恩」、「真正的朋友，台灣，希望能第一優先並以最快速度提供疫苗給他們」、「贊成直接提供疫苗給台灣，最先給友好國疫苗，這不是理所當然的嗎」、「日本不能忘記311大地震的恩惠」等。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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