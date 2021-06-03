2男「腰間纏200公斤巨蟒」騎車！　危險景象嚇壞路人道歉曝原因

▲老蛇在腰間，男子笑比YA。（圖／翻攝自臉書「Peace M`sia III」）

記者張靖榕／綜合外電報導

巨蟒最讓人害怕的就是牠們能夠在纏住人後立刻捲緊壓碎骨頭和內臟，但馬來西亞街頭日前竟然驚見2名摩托車騎士在路上，其中一人腰間還纏著粗度粗過健美男子大腿的200公斤巨蟒，讓人看了都怕。儘管他們是載巨蟒去放生，也得到當局證實，但景象仍相當駭人。

根據《星洲日報》報導，馬來西亞臉書社群在5月28日流傳一段影片，兩名男子騎乘一輛擋車摩托車，前頭騎車的男子腰間纏著的是體型龐大的巨蟒，駭人景象引起議論，不少人以為男子把蟒蛇當作寵物，帶到大街上遛蛇，還按喇叭四處炫耀。

事實上，馬來半島國家公園及野生動物保護局總監拿督阿都卡迪表示，該條巨蟒是丹州34歲的園主莫哈末韓丹在當天晚間6點捕獲的，因為擔心巨蟒會威脅村民安全，所以基於良善的立意，園主在隔天很快就將巨蟒送至國家公園及野生動物保護局，讓相關人員安排放生。

儘管如此，短短21秒的影片仍相當恐怖，因為莫哈末韓丹雖然和另一名男子開心歡呼，還不時拍拍蟒蛇彷彿那是他們的戰利品，但難保若蟒蛇突然施力纏繞莫哈末韓丹他會有什麼好下場，也不知蟒蛇是否會中途落車引發恐慌。對於引起大眾恐慌，莫哈末韓丹已經表示歉意，強調只是想放生蟒蛇，並非故意嚇大家。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast