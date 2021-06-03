直擊「大規模打完疫苗」美國現況！一堆人無罩　台生：大家很樂觀

記者陳俊宏／綜合報導

美國展開大規模疫苗施打，現在當地疫情如何？一名在麻州波士頓的台灣留學生Lynn，已在當地免費打過輝瑞疫苗，也分享在美國打疫苗申請過程非常方便，民眾普遍接種意願也很高；而她的學校也規定學生每周都要做PCR檢測，費用全由學校負擔。透過廣篩和接種疫苗，不只當地購物中心、電影院都重新開放，民眾對疫情也樂觀許多。

根據Lynn提供的影片，即便下著小雨，波士頓大街上還是可看到不少民眾來逛街，來到車站人潮聚集，許多人都沒戴口罩，在路邊吃東西也不擔心。Lynn受訪表示，她覺得美國人現在對疫情很樂觀，就是因大部分的人都至少打了第一劑疫苗，所以大家在外面也比較放心。

▲▼在波士頓地鐵和街上都有民眾沒戴口罩。（圖／東森新聞）



Lynn其實也已經打過輝瑞疫苗，而且是免費的。她表示，基本上只要是居住在麻州、在麻州上班或上學的人，包括外國人都可打疫苗，可到政府網站或藥局網站登記，到指定的地點後就可接種，大概觀察15分鐘結束。

實際來到疫苗接種站，空間規模都很大，而且接種站不只一處，到處都能找到。Lynn說，在家裡附近的藥局就可以施打，不一定要去醫院。

▼疫苗接種站空間很大。（圖／東森新聞）



麻州民眾接種意願高，目前兩劑疫苗都打完的人已經有47%，但就算打完疫苗也不能鬆懈，快篩、PCR檢測還是要勤做；不過，也不擔心快篩塞車，因藥局、超市都能篩。Lynn表示，只要持有保險，到家裡附近藥局做快篩基本上都免費，快篩結果半小時內就可拿到；她的學校規定如果要上實體課，一周要到學校指定的篩檢站做2次PCR篩檢，而費用完全由學校負擔。

現在麻州的購物中心、電影院都已經開放，不過防疫宣導還是沒少，會要求民眾戴上口罩，美國擴大接種、全力廣篩，期待很快就能看見效果，迎接曙光。

▼Lynn打過輝瑞疫苗。（圖／東森新聞）

